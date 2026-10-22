Un dispositif de sécurité "exceptionnel" mobilisant près de 3.000 membres des forces de l'ordre sera mis en place ce week-end à Orléans autour du congrès du Rassemblement national, tandis que les autorités attendent entre 20.000 et 30.000 opposants.

"A ceux qui viendraient avec l'intention de provoquer des affrontements ou de commettre des violences, je veux adresser un avertissement sans ambiguïté. Les forces de sécurité seront présentes en nombre, bien équipées", a affirmé le préfet du Loiret, Hugues Moutouh, lors d'un point presse jeudi.

Il a annoncé le déploiement de 3.000 membres des forces de l'ordre durant le week-end, estimant que, parmi les manifestants, pourraient se trouver "2.000 à 3.000 éléments radicaux".

Le congrès du Rassemblement national devrait accueillir 5.000 personnes samedi et 10.000 dimanche, à l'occasion du lancement officiel de la campagne présidentielle de Marine Le Pen.

Dès samedi matin, une manifestation d'ampleur est prévue à 10h30 au départ du parvis de la cathédrale contre "le racisme, le fascisme et l'impérialisme", à l'appel d'une cinquantaine d'organisations, syndicats et mouvements politiques de gauche principalement.

Après la manifestation, un "village antifasciste", comprenant des stands associatifs et des ateliers, verra passer plusieurs personnalités, dont le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure, la dirigeante du syndicat CGT Sophie Binet et le maire LFI de Saint-Denis Bally Bagayoko.

Pas de manifestation dimanche

"Cette manifestation régulièrement déclarée s'inscrit dans la légalité (...) L'État, c'est son rôle, garantira l'exercice de cette liberté de manifester", a souligné Hugues Moutouh.

Mais parallèlement, samedi et dimanche, des organisations "identifiées comme appartenant à la mouvance de l'ultragauche" ont affiché "leur ferme intention d'empêcher par tous les moyens la tenue du congrès du Rassemblement national et du meeting de Mme Le Pen", selon le préfet.

"Je ne laisserai pas des groupes violents prendre en otage une manifestation pacifique, s'en prendre aux forces de l'ordre, menacer les habitants ou dégrader les commerces et bâtiments publics", a-t-il averti après les violences et pillages qui ont touché de nombreuses villes lors des manifestations du 17 octobre.

A ce titre, le préfet a prévenu qu'"il n'y aura aucune manifestation déclarée dimanche (...) parce que nous savons malheureusement que ces rassemblements sont des attroupements, souvent de personnes armées, dont l'objectif est de déstabiliser les institutions de la République et de s'en prendre aux libertés des personnes".

Il a affirmé que "des moyens absolument massifs ont été mobilisés par le ministère de l'Intérieur" pour assurer la sécurité à Orléans, dont "une quinzaine d'unités de forces mobiles" tout le week-end, "soit près de 2.000 CRS et gendarmes mobiles supplémentaires".

Bon sens

Un blindé Centaure de la gendarmerie et des engins lanceurs d'eau seront également déployés.

"C'est du jamais vu pour Orléans", a souligné le préfet, à propos de l'affluence attendue attendue et du dispositif de sécurité.

A Orléans, le maire a décrit l'"inquiétude" de ses habitants et des commerçants, qui pourront toutefois rester ouverts.

"Mon objectif, c'est de protéger Orléans. Ça ne sera pas la pagaille ici, ça ne doit pas l'être", a assuré plus tôt Serge Grouard, le maire (DVD) d'Orléans, évoquant les importantes violences et dégradations en marge des mobilisations du 17 octobre contre la vie chère.

Il a appelé au "bon sens des Orléanais" et dit être inquiet "pour la fin de journée du samedi, la nuit et le dimanche", assurant vouloir "être intraitable avec d'éventuels pilleurs et casseurs".

"On anticipe tout ce que l'on peut anticiper", a-t-il ajouté, annonçant la fermeture de plusieurs lieux publics, dont les musées ou encore l'annulation de spectacles.

Les lignes de tramway seront par ailleurs interrompues samedi toute la journée. Les vélos en libre-service seront également retirés de tout le centre-ville.

"Nous n'avons aucune garantie, mais on essaie de réduire cette incertitude le plus possible", a dit M. Grouard.

Côté professionnels, "on a tous peur", a confié à l'AFP Agathe, vendeuse d'une bijouterie fantaisie, qui n'a pas souhaité donner son nom.

"J'ai évidemment peur que mon magasin soit pillé, je ne sais pas encore si j'ouvrirai. Mais on espère tous qu'avec les mesures, tout ça va bien se finir".