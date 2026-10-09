Début du premier tour de la primaire sociale-démocrate

Le premier tour de la primaire sociale-démocrate débute vendredi. Quelque 140.000 électeurs vont choisir leur candidat à la présidentielle parmi cinq prétendants, dont le favori, l'eurodéputé de Place publique Raphaël Glucksmann, et son challenger, le patron du PS Olivier Faure.

L'ex-candidate à la présidentielle de 2007 Ségolène Royal, le député socialiste Jérôme Guedj et le député de La Gauche républicaine et socialiste (GRS) Emmanuel Maurel, sont également en lice.

Le vote, qui débute à 8H00, sera uniquement électronique et s'achèvera samedi à 20H00. Le résultat sera connu dans la foulée. Si un deuxième tour est nécessaire, il aura lieu les 16 et 17 octobre.

Au terme de trois débats télévisés où les affrontements ont parfois été rugueux, plusieurs points de friction se sont fait jour, et notamment sur une éventuelle alliance avec La France insoumise.

Raphaël Glucksmann et Jérôme Guedj la refusent vigoureusement, accusant le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon de jouer avec les codes de l'antisémitisme, et arguant qu'une alliance avec la formation radicale serait synonyme de défaite.

Ils accusent de "soumission" à LFI Olivier Faure, Ségolène Royal et Emmanuel Maurel, tous trois favorables à un rapprochement de l'ensemble de la gauche à l'Assemblée.

A l'inverse, Olivier Faure et Ségolène Royal ont reproché à Raphaël Glucksmann, de vouloir, selon eux, se tourner vers le centre.

Jeudi, les tensions se sont exacerbées : Olivier Faure a estimé qu'une victoire de Raphaël Glucksmann signifierait l'"effacement" du PS dans l'élection présidentielle. Ségolène Royal avait déjà déploré un "hold-up" de l'eurodéputé sur le parti.

M. Glucksmann y a vu des "attaques désespérées de dernière minute". "Cette primaire, c'est un choix sur les options stratégiques et un choix sur la place qu'on veut occuper dans cette élection présidentielle. Moi, j'ai une conviction, nous pouvons gagner l'élection présidentielle de 2027", a-t-il plaidé jeudi soir, en déplacement à Nancy.

Même si le corps électoral a dépassé les prévisions qui tablaient sur 90.000 inscrits, cette primaire est très loin de celle qui avait permis la victoire de François Hollande en 2012 (entre 2,6 et 2,8 millions de votants).

"Je n’ai pas de pronostic à faire, parce qu'on ne sait pas quel est le corps électoral, on ne sait pas qui sont les gens qui se sont inscrits", a souligné Olivier Faure jeudi, en déplacement dans le bassin minier.

Raphaël Glucksmann a dit espérer que l'élargissement du corps électoral "corresponde aux sympathisants de notre espace politique. Et donc ça aurait tendance évidemment à me donner de l'espoir".