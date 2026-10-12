Dieppe : une vingtaine d’exposants pour explorer les métiers maritimes

À Dieppe, les métiers liés à la mer seront au centre d’une journée consacrée à l’orientation et à l’emploi. Organisée par l’Estran Cité de la Mer, Dieppe Navals et Dieppe-Maritime, la quatrième édition du Forum des métiers de la mer réunira une vingtaine d’exposants, mardi 13 octobre, de 9 heures à 17 heures.

Les visiteurs pourront découvrir les différentes filières maritimes, leurs formations et leurs possibilités d’emploi. Les scolaires seront accueillis sur réservation de 9 heures à 12 heures, puis de 14 heures à 16 heures. Le grand public pourra accéder aux stands de 15 heures à 17 heures, également sur réservation.

Pour le territoire dieppois, cette initiative met en relation les publics en recherche d’orientation avec les acteurs professionnels d’un secteur étroitement lié à l’activité maritime locale.