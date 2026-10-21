Douze jeunes entreprises qui vont vivre les territoires lorrains

Les TPE, la force des territoires ! Message principal tiré de la 26e édition du concours Trajectoires, organisé par Alexis Grand Est le 19 octobre à l’hôtel de ville de Nancy.

«Les parcours récompensés cette année racontent une économie parfois invisible mais indispensable : celle des commerces, des artisans, des services aux particuliers et aux entreprises, de la restauration, du sport et des métiers techniques très spécialisés», assure Sylvia Collin, la déléguée générale d’Alexis Grand Est.

Douze jeunes entreprises ont été mises à l’honneur, palmarès !

Club Café d’Amine Bouchikhi Nancy en Meurthe-et-Moselle

Coffee shop et espace de restauration rapide proposant une offre majoritairement faite maison, ainsi que l’accueil de rencontres professionnelles, culturelles et associatives. Le prix a été remis par Frank Muratet, adjoint au maire de Nancy et conseiller métropolitain, et Abdelatif Chaari, vice-président de la Métropole du Grand Nancy délégué au développement économique.

L’Atelier de Priscilla Lengagne Tonnoy en Meurthe-et-Moselle

Salon de coiffure associé à un salon de thé et à plusieurs services de proximité : dépôt de pain, retrait d’espèces, créations locales, lecture et manucure. Le prix a été remis par Jérémy Cherif, adjoint au directeur de l’agence Crédit Agricole de Lorraine de Dombasle.

Au Chasseur Pêcheur de Sébastien Duval Lexy en Meurthe-et-Moselle

Commerce spécialisé dans les équipements de chasse et de pêche, complété par de nombreux services : montage de lignes, réglage des armes, démarches administratives et accompagnement des pratiquants. Le prix a été remis par Fabien Collet, conseiller en création d’entreprise Alexis au Pôle entrepreneurial du Nord Meusien.

Atelier Dardaine de Christopher Dardaine Pompey en Meurthe-et-Moselle

Conception et fabrication de mobilier, d’agencements et d’objets de décoration en bois sur mesure, selon des principes de proximité, de durabilité et de qualité des matériaux. Ce prix Coup de pouce a été remis par Pierre Georges, président d’Alexis Grand Est.

EPF Propreté de Yohann Salagnac Thaon-les-Vosges

Entreprise de nettoyage et de bionettoyage à destination des professionnels, engagée en faveur de l’inclusion des personnes en situation de handicap. Le prix a été remis par Jacques Bachmann, président d’Axelis – Fonds entrepreneurial.

Quantifia d’Angélique Frey-Saussure Nomexy dans les Vosges

Réalisation de métrés et de quantitatifs précis permettant aux entreprises de chiffrer leurs projets de construction et de rénovation, notamment dans le bâtiment et l’hôtellerie de luxe. Ce prix Coup de pouce a été remis par Sylvia Collin, directrice générale d’Alexis Grand Est.

Eighteen Training de Teddy Briot Volmerange-les-Mines en Moselle

Salle de CrossFit proposant entraînements, accompagnement sportif, événements communautaires et séances de cohésion destinées aux entreprises. Le prix a été remis par Michel Hergat, vice-président de la Communauté de Communes de Cattenom et Environs.

Atelier de lutherie Stella de Romane Conroux à Thionville en Moselle

Vente, location, entretien et restauration de violons, altos et violoncelles, dans le respect d’un savoir-faire artisanal et d’un patrimoine plusieurs fois centenaire. Prix remis par Kheira Khamassi, assesseure au commerce et à l’artisanat pour Thionville Fensch Agglomération.

pHydros de Vincent Ferster à Bertrange en Moselle

Laboratoire spécialisé dans le diagnostic des réseaux de protection incendie par sprinklers : analyse de l’eau, contrôle des canalisations et test des têtes de déclenchement. Prix remis par Moustapha Abdellali, vice-président chargé du commerce et de l’artisanat à la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan et maire de Bertrange.

Nouvelle Ère de Yohann et Maddy Berloger à Metz en Moselle

Restaurant semi-gastronomique proposant une cuisine créative élaborée à partir de produits frais et de saison, dans une atmosphère familiale. Prix remis par Florian Brancard, conseiller à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.

Aurel’Addict d’Aurélien Minot Étain et Commercy en Meuse

Centres d’auriculothérapie laser accompagnant les personnes souhaitant se libérer d’une dépendance, notamment au tabac. Prix remis par Jean-Michel Nicolas, président de la Communauté de communes du Pays d’Étain.

Bella Pizza 55 de Stéphane Jacquet Foucaucourt-sur-Thabas en Meuse

Camion-pizzeria itinérant desservant plusieurs villages de Meuse et de la Marne, avec une attention particulière portée aux produits locaux et à la convivialité. Prix remis par Clément Fevez, vice-président de la Communauté de l'Aire à l'Argonne.