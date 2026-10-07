Selon une étude menée par l’Adie avec Appinio en septembre 2026, trois jeunes sur quatre se disent aujourd’hui concernés par la création d’entreprise. Six sur dix considèrent également l’entrepreneuriat comme un élément important de leur vie professionnelle idéale. L’accès au financement reste toutefois identifié comme l’un des principaux freins au lancement d’un projet. Dans le Grand Est, l’Adie indique avoir accompagné et financé 252 jeunes depuis le début de l’année 2026, soit une hausse de 47% par rapport à 2023.

Trois rendez-vous à Metz et Forbach

Le premier rendez-vous mosellan aura lieu mardi 13 octobre, de 9h à 11h, au Centre Social du Wiesberg à Forbach. Intitulée «Du projet au succès : comment créer et financer son entreprise ?», la rencontre abordera les principales étapes de la création d’une activité, son financement et l’élaboration d’un budget. Elle est organisée en partenariat avec le Centre Social ASBH du Wiesberg.

Le même jour, de 14h à 16h, l’Adie proposera à Metz, au 4 rue Pierre Boileau, un temps d’échange intitulé «Envie d’être votre propre patron ?». Les participants pourront échanger avec un conseiller et bénéficier de conseils pratiques, d’un accompagnement personnalisé et d’informations sur les solutions de financement adaptées aux jeunes entrepreneurs.

Enfin, un troisième rendez-vous est prévu vendredi 16 octobre, de 9h30 à 11h30, dans les locaux de l’Adie, 11 rue Claude Chappe à Metz. La rencontre portera également sur les étapes de création et de financement d’une entreprise, de l’idée au premier chiffre d’affaires.