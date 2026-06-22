En ouverture du 51e congrès de la CFDT lundi à Bordeaux, sa cheffe de file Marylise Léon a fustigé l'extrême droite et dénoncé "la volonté d'une partie de la classe politique de taper sur les syndicats".

Dans sa présentation devant 1.630 délégués du rapport d'activité des quatre dernières années, la secrétaire générale du premier syndicat français a estimé que depuis 2022 "la démocratie française a été fragilisée par à-coups successifs : loi immigration, dissolution de l’Assemblée nationale, instabilité gouvernementale, enlisement de l’action publique, brutalisation des débats".

"Nous avons aussi eu des attaques contre les libertés syndicales, contre nos locaux. Nous avons reçu des insultes et des menaces", a poursuivi Marylise Léon, qui a pris les rênes de la CFDT il y a trois ans, succédant à Laurent Berger.

"Et dans ce paysage, mes camarades, l'extrême droite prospère. Pour la CFDT, elle n'est pas un adversaire politique parmi d'autres. Elle est le contraire de ce que nous sommes. Nous sommes nés pour l'émancipation. Elle vit de la stigmatisation", a déclaré la dirigeante, qui devrait sans surprise être reconduite jeudi à la tête du syndicat.

A dix mois de la présidentielle et alors que Jordan Bardella ou Marine Le Pen sont largement en tête des intentions de vote dans tous les sondages, elle a affirmé que "la meilleure réponse à l'extrême droite, c'est notre action syndicale".

Alors que le thermomètre à l'extérieur du Parc des expositions de Bordeaux dépassait 40 degrés, Marylise Léon a aussi attaqué l'extrême droite sur un autre terrain: "Lorsque l'extrême droite nie le changement climatique et attaque le savoir, elle rend les faits relatifs et quand les faits deviennent relatifs, les droits le deviennent aussi".

Parmi les sujets dont débattront les congressistes jusqu'à vendredi, la création d'une sixième branche de la Sécurité sociale dédiée au risque climatique.

Les délégués se prononceront aussi sur des réformes internes, notamment pour rendre l'organisation plus attractive pour les jeunes, avec des conventions d'adhérents fonctionnant par tirage au sort, sur le modèle des conventions citoyennes.

"Si nous ne réinventons pas la manière de faire collectif, le syndicalisme du 21e siècle se repliera sur lui-même, plus petit, plus défensif, plus marginal", a mis en garde Marylise Léon.

Sur la question des salaires, "le bilan n'est pas bon", a-t-elle concédé, notamment parce que l'accord sur le partage de la valeur signé en 2023 avec le patronat "n'est toujours pas vraiment mis en oeuvre".