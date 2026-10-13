Épinal : la rue Abel-Ferry en travaux dès le lundi 19 octobre

Le chantier doit s’étendre sur 16 semaines, avec une pause pendant la trêve hivernale. La fin des travaux est attendue au printemps 2027. Très fréquentée, la rue Abel-Ferry dessert notamment le lycée Claude-Gellée, l’IUT Hubert-Curien et plusieurs habitations. Avant de refaire la chaussée, la Ville a demandé un diagnostic des réseaux enterrés à la Communauté d’agglomération. Celui-ci a mis en évidence la nécessité de remplacer une partie des installations existantes.

Des perturbations à prévoir pendant les travaux

Le chantier modifiera temporairement les conditions de circulation. Certains tronçons seront fermés ponctuellement et des déviations seront mises en place. Les accès aux habitations, aux établissements scolaires et aux commerces resteront possibles autant que le permettra l’avancement des travaux. Les transports en commun seront également concernés. L’arrêt « Les Corvées » de la ligne 6 sera déplacé provisoirement sur l’avenue des Templiers pendant cette première phase. La collecte des ordures ménagères continuera. Toutefois, des points de regroupement pourront être installés ponctuellement, en lien avec le SICOVAD, selon l’évolution du chantier.

400 000 euros investis dans les réseaux

La Communauté d’agglomération d’Épinal pilote l’opération. Le bureau d’études ACERE assure la maîtrise d’œuvre et l’entreprise PEDUZZI VRD réalisera les travaux. Au total, le chantier prévoit le renouvellement de 515 mètres de réseau d’assainissement et de 445 mètres de canalisations d’eau potable. Dix-neuf branchements seront également repris et 16 regards créés. Le montant de l’investissement atteint 400 000 euros.