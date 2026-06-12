Fleurance accompagne Lyhanna jusqu'à sa dernière demeure

"Elle savait trouver les étoiles là où les autres ne voyaient que le ciel", dit au nom de la famille de Lyhanna la maîtresse de cérémonie devant des centaines de personnes venues au cimetière de Fleurance (Gers) dire adieu à la fillette retrouvée morte le 4 juin.

"Affronter le pire: perdre un enfant". Sous un soleil de plomb, le maire de la ville souligne, dans ce cimetière très surveillé par les gendarmes, l'"absolue dignité" face à l'épreuve des parents de la fillette de 11 ans.

Avant l'inhumation dans "la plus stricte intimité", des colombes et des ballons blancs et rouges lâchés ont été suivis du regard par des personnes, souvent très émues, venues assister à cette cérémonie.

Une chanson composée pour Lyhanna a également résonné, rappelant que "ceux qui sont aimés ne disparaissent jamais" et "demeurent dans les coeurs".

Nombre de participants à la cérémonie ont ensuite écrit quelques lignes d'hommage sur l'un des deux livres d'or posés sur des tables à l'entrée du cimetière, devant deux grandes reproductions de la photo de Lyhanna, souriante et lunettes de soleil sur la tête, désormais connue dans la France entière.

Ecouter les enfants

Peu avant cet après-midi de recueillement, une habitante de Fleurance, Nicole, 80 ans, se dit "très triste pour la petite", ne cachant pas sa "colère contre ce monstre-là", faisant allusion à Jérôme Barella, le suspect du meurtre de Lyhanna, dont le corps a été retrouvé à une quinzaine de kilomètres de Fleurance.

"Excusez-moi de dire ça, mais bon, ça ne devrait pas exister des gens comme ça (...) Il faut écouter les enfants", ajoute-t-elle.

Une autre habitante, Martine Serrano, se mettait "à la place des parents": "c'est horrible, c'est horrible à supporter. Et puis j'espère qu'ils arriveront à surmonter tout ça. Je leur donne tout mon soutien".

Quelques centaines de mètres plus loin, devant le collège Hubert-Reeves, où elle a été aperçue pour la dernière fois le 29 mai montant dans la voiture du principal suspect, plusieurs dizaines de bouquets de fleurs, des bougies et des peluches sont posés au pied d'un arbre, où une pancarte rend "hommage à Lyhanna et à tous les enfants victimes".

Sandy Lannes, 45 ans, "maman, grand-maman et tatie", "vient tous les soirs rallumer les bougies pour Lyhanna", explique-t-elle devant ce cèdre du Liban.

Ne pas oublier

"C'est important de rallumer ces bougies. J'espère que ça ne tombera pas dans l'oubli avec la Coupe du monde", ajoute cette mère de deux enfants et grand-mère de trois petits-enfants, "dont quatre filles", tient-elle à préciser.

"Ca serait bien que la loi intégrale soit votée", insiste-t-elle, faisant référence à une proposition de loi globale sur les violences sexistes et sexuelles portée par une coalition transpartisane de députés dont la mise en œuvre est chiffrée à 2,7 milliards d'euros.

Alors qu'au balcon de la mairie de Fleurance, les drapeaux sont en berne, l'association des maires de France dans le Gers a appelé les citoyens à se rassembler devant certaines mairies du département pour "être en communion avec la famille aujourd'hui, au même moment et sans troubler l'intimité familiale".

Dans l'enquête sur la mort de la collégienne, le suspect est Jérôme Barella, un père de famille de 41 ans dont la fille aînée était amie de Lyhanna. Interpellé par les gendarmes le lendemain de la disparition, il est en détention provisoire depuis sa mise en examen pour enlèvement le 1er juin.