L'activité du secteur privé a replongé en octobre et la confiance des entreprises est tombée au plus bas depuis avril 2020, sur fond d'inquiétudes liées à la présidentielle de 2027, selon l'indice PMI Flash publié vendredi par S&P Global.

L'indice de l'activité du secteur privé s'est établi à 48,4, contre 51,1 en septembre, ce qui est son plus bas niveau depuis quatre mois. Un indice inférieur à 50 signale une baisse de l'activité.

"La reprise de l'activité économique enregistrée en septembre ne s'est pas confirmée en octobre, ce qui n'est guère surprenant compte tenu du resserrement rapide des conditions financières et de la nouvelle aggravation des tensions politiques observée en France au cours du mois", a commenté l'analyste Joe Hayes de S&P Global Market Intelligence, cité dans le communiqué.

Les services comme l'industrie manufacturière sont en repli, avec des indices respectifs de 48,4 et 48,5.

En cause, une demande qui a reculé le plus fortement depuis mai. Les entreprises interrogées par S&P décrivent des clients qui repoussent leurs décisions et ajournent de nouveaux projets.

Les commandes à l'export ont diminué pour le onzième mois consécutif.

Signe que les difficultés pourraient durer, l'indicateur des perspectives à douze mois a chuté à son plus faible niveau depuis avril 2020, en pleine crise du Covid-19.

Les entreprises se montrent pessimistes pour la première fois depuis près de deux ans, selon cette mesure de S&P.

L'agence rapporte des explications de ce pessimisme liées à l'approche de l'élection présidentielle, "qui s'annonce particulièrement tendue", qui aggrave les incertitudes autour des débats autour du budget 2027 et de la capacité de la France à réduire son déficit.

L'indice de S&P mesurant l'emploi montre de nouveau un recul, pour le sixième mois consécutif, avec des départs volontaires non remplacés et des CDD non renouvelés.

Seule éclaircie, les tensions sur les prix se sont atténuées. Dans l'industrie toutefois, les prix de vente ont augmenté le plus fortement depuis mai, sur fond de tension sur les chaînes d'approvisionnement.

Selon Joe Hayes, cette évolution suggère que "la hausse des prix de l'énergie", conséquence avant tout de la guerre en Iran, "ne s'est pas encore diffusée de façon notable au reste de l'économie".