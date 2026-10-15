Inscrit dans le contrat de ville « Engagements Quartiers 2030 », cet appel à projets vise à accompagner des actions qui répondent aux besoins des habitants et contribuent à renforcer les solidarités dans les trois quartiers concernés. «Les associations et les acteurs de terrain jouent un rôle essentiel dans la vie de nos quartiers. Ils connaissent les habitants, leurs attentes et leurs besoins. Avec cet appel à projets, nous voulons soutenir leur engagement et faire émerger des initiatives concrètes, qui créent du lien, ouvrent de nouvelles perspectives et améliorent durablement la qualité de vie», déclare Carole Deville-Cristante, Vice-présidente de GrandSoissons Agglomération en charge de la Solidarité et de la Cohésion sociale.

Quatre priorités

Le premier axe porte sur l’éducation. Les projets pourront notamment favoriser les échanges entre les familles et les équipes éducatives, prévenir le harcèlement et le décrochage scolaire, ou encore faciliter l’accès aux activités culturelles et sportives. L’emploi et l’insertion professionnelle constituent une deuxième priorité. Il s’agit notamment d’accompagner les personnes éloignées de l’emploi, de renforcer leur confiance en elles et de les aider à surmonter certains obstacles, comme les difficultés de mobilité.

La santé et le bien-être font également partie des domaines concernés. Les initiatives pourront porter sur la prévention, l’accès aux soins, la santé mentale, l’alimentation, l’activité physique ou encore la lutte contre les addictions. Enfin, les projets pourront contribuer à améliorer le cadre de vie dans les quartiers, par exemple en agissant sur la propreté, la transition écologique ou la création d’espaces de rencontre. Les initiatives devront aussi intégrer des enjeux comme la lutte contre l’illettrisme et les discriminations, l’égalité entre les femmes et les hommes, et la citoyenneté.

Qui peut proposer un projet ?

L’appel à projets s’adresse aux associations loi 1901, aux collectivités territoriales, aux bailleurs sociaux, aux établissements publics et aux groupements d’intérêt public. Pour être éligibles, les initiatives devront répondre à un besoin identifié et bénéficier directement aux habitants de Presles, Saint-Crépin ou Chevreux. Elles devront également être élaborées en lien avec les acteurs locaux. Les fêtes et les festivals ne pourront pas être retenus s’ils constituent des événements isolés.