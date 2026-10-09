Grève des pilotes d'Air Corsica, près d'un quart des vols annulés

Environ un quart des vols de la compagnie Air Corsica ont été annulés vendredi au départ et à l'arrivée des quatre aéroports de Corse, à la suite d'une grève des pilotes de la compagnie française.

Vendredi, neuf vols d'Air Corsica (sur 33) étaient annoncés comme annulés au départ des aéroports corses (Ajaccio, Bastia, Figari et Calvi), selon leurs sites internet. Huit vols y étaient annulés à l'arrivée.

"Une grande majorité de notre programme de vols est assurée, notamment grâce à l'affrètement d'appareils de plus grande capacité permettant de regrouper des vols", a précisé pour sa part la direction de la compagnie, en soulignant que "le nombre de vols annulés ne constitue pas un indicateur représentatif de l'activité réellement opérée".

Les syndicats SNPL et SPAC, qui représentent les 140 pilotes de la compagnie, ont appelé à la grève du 9 au 16 octobre pour demander des augmentations salariales.

"Ces dernières années, les pilotes (…) ont accepté un blocage de leurs salaires pendant deux ans, ainsi que la perte d'un nombre significatif de jours de congé, pour permettre le développement de l'entreprise", soulignent-ils dans un communiqué commun.

Air Corsica est en outre confrontée depuis le mois de septembre à la mise à l'arrêt, par précaution, de cinq de ses sept avions ATR 72-600 suite à des "odeurs inhabituelles" d'huile dans les postes de pilotage.

Cette immobilisation est compensée par l'affrètement d'avions d'autres compagnies pour "préserver au maximum son programme de vols", ce qui représente un coût "d'un million d'euros par mois", a précisé mercredi Pierre Muracciole, président du directoire de la compagnie.

Assurant prendre en compte cette situation, "le SNPL et le SPAC ont proposé un compromis: conclure dès maintenant un accord pour quatre ans et en différer l'application de plusieurs mois, afin de laisser à la compagnie le temps de surmonter les difficultés actuelles", précisent les syndicats.

M. Muracciole assure de son côté avoir proposé "une prise en charge du chômage partiel qui va malheureusement affecter" une partie des "pilotes pour l'essentiel d'ATR qui n'ont plus d'activité parce que leurs avions sont immobilisés" et "une augmentation salariale tout à fait significative de plusieurs milliers d'euros par pilote".

Créée en 1990, Air Corsica compte 7 Airbus et 7 ATR et est détenue à 66,8% par la Collectivité de Corse. Elle est la troisième compagnie aérienne française, derrière Air France et Transavia, avec 2,29 millions de passagers en 2024. Le mouvement actuel est la première grève dans l'histoire de la compagnie.