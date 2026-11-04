La ministre des Outre-mer Naïma Moutchou entame mercredi trois jours de visite en Guadeloupe pour y afficher les réponses de l'exécutif à la vie chère, à la mobilisation lycéenne et à une violence armée sans précédent, fait savoir son cabinet.

Première préoccupation, exprimée lors des mobilisations d'octobre, l'écart moyen des prix alimentaires avec l'Hexagone, qui atteint 42%.

Tout en ouvrant des prêts à taux zéro jusqu'à 50.000 euros aux entreprises touchées, la ministre "condamne sans réserve les violences, les pillages et les dégradations, qui ont frappé des commerçants eux-mêmes confrontés aux difficultés du territoire".

À court terme, le gouvernement maintient le bouclier qualité-prix, un accord avec la distribution qui plafonne à 308 euros un panier de produits alimentaires du quotidien, et exonère de TVA comme d'octroi de mer les produits de première nécessité, en attendant l'examen par les députés du projet de loi contre la vie chère adopté au Sénat.

Spécifique aux Outre-mer, l'octroi de mer est une taxe sur les marchandises importées et certaines productions locales qui finance les collectivités.

Après un mouvement dans 21 lycées début octobre, Mme Moutchou échangera mercredi soir avec les élus lycéens au rectorat des Abymes (centre), avant que le Premier ministre ne les reçoive la semaine prochaine.

Alors que 83,6% des 374 participants guadeloupéens à la concertation nationale évoquent le bâti et la chaleur, et 32,2% les violences, l'État en appelle à la collectivité régionale: "Les lycées relèvent de la Région, de leur construction à leur entretien", rappelle la ministre qui a échangé le 29 octobre avec les exécutifs régionaux, aux côtés du ministre de l'Éducation nationale Édouard Geffray et de la ministre de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation Françoise Gatel.

Les chantiers urgents sont toutefois promis avant mai 2027.

Sur le volet sécuritaire, la ministre participera à une patrouille de nuit, où un adolescent de 15 ans a été tué par balle le week-end dernier.

Face à 11,5 homicides pour 100.000 habitants en 2025, soit huit fois le taux national (1,4), et à des armes de poing venues à 70% des États-Unis, le gouvernement met en avant les 14 millions d'euros et 74 agents supplémentaires du plan de lutte contre le narcotrafic Antilles-Guyane.

Après la 30e Conférence des présidents des régions ultrapériphériques jeudi et vendredi avec le vice-président exécutif de la Commission européenne Raffaele Fitto, l'exécutif tentera vendredi à Deshaies (nord-ouest) de conforter le tourisme, qui a généré 766,9 millions d'euros de dépenses en 2025 malgré trois freins majeurs: l'accès à l'eau, l'insécurité et les sargasses.