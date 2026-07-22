Le géant énergétique Iberdrola a vu son bénéfice net bondir de 22% au premier semestre, atteignant 4,34 milliards d'euros, en incluant la cession à l'Etat mexicain de 13 centrales électriques.

Sans cet effet comptable favorable, le bénéfice engendré par le groupe espagnol s'est élevé sur les six premiers mois de l'année à 3,57 milliards d'euros, en hausse de 8% en rythme annuel, selon un communiqué transmis au gendarme boursier espagnol (CNMV).

Son chiffre d'affaires a, quant à lui, augmenté sur cette période de 4,2%, à 22,47 milliards d'euros, contre 21,57 milliards entre janvier et juin 2025.

En 2025, Iberdrola, l'une des plus grandes entreprises mondiales dans le domaine des énergies renouvelables, revendiquant 45.000 employés, avait dit prévoir d'investir 55 milliards d'euros au total sur la période 2026-2031.

La publication des résultats d'Iberdrola interviennent au lendemain de son annonce d'un accord pour acquérir Caruna, le principal fournisseur d'électricité de Finlande, dans le cadre d'une opération valorisant l'entreprise locale à environ cinq milliards d'euros, dette comprise.

Cette transaction marquera l'entrée d'Iberdrola sur le marché finlandais de la distribution d'électricité et prévoit l'acquisition de 80% du capital de Caruna, dont le réseau dessert environ 1,5 million de personnes, soit plus de 20% de la population du pays.

La finalisation de l'acquisition est prévue pour le premier trimestre 2027 pour Iberdrola, qui développe fortement, en parallèle, ses activités aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, ses deux marchés prioritaires.

En Espagne, Iberdrola, aux côté d'Endesa et de Naturgy, a reçu la semaine dernière l'avis favorable de l'Autorité de sûreté nucléaire (CSN) concernant la prolongation de vie de la centrale nucléaire d'Almaraz, la plus grande du pays, censée fermer en 2028, mais que les trois énergéticiens actionnaires du site demandent à pouvoir exploiter jusqu'en 2030.

La décision finale reviendra au ministère de la Transition écologique, qui doit dire d'ici à fin octobre si oui ou non il suit l'avis du CSN.

Les négociations sur le sort de ce site, mis en service au début des années 1980 et censé fermer complètement dans le cadre de la sortie progressive du nucléaire à horizon 2035 voulue par l'exécutif à Madrid, restent un dossier brûlant entre les professionnels du secteur et le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez.