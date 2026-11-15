Une femme de 73 ans, portée disparue près de Montpellier après les fortes pluies qui se sont abattues dans la nuit sur l'est de l'Hérault, a été retrouvée dimanche matin saine et sauve, a-t-on appris auprès des pompiers et de la préfecture.

"La femme de 73 ans, portée disparue cette nuit à Candillargues, a été retrouvée saine et sauve", a annoncé la préfecture dans un communiqué.

Les pompiers, assistés d'un hélicoptère, avaient lancé des recherches samedi soir après le signalement de la disparition de la septuagénaire au volant de sa voiture sur la commune de Candillargues, à une vingtaine de km à l'est de Montpellier.

Ayant entendu l'hélicoptère des secours, la femme est montée sur le toit de son véhicule et a pu être hélitreuillée, a indiqué le Sdis 34.

Selon les pompiers, son véhicule a "vraisemblablement dérivé dans la nuit puisqu'elle a été retrouvée au bord de l'étang à proximité de l'aéroport de Montpellier", soit à une dizaine de km de Candillargues.

Les pompiers de l'Hérault, département placé la nuit dernière en vigilance orange pluie-inondation, ont indiqué avoir effectué dans la nuit "105 mises en sécurité", essentiellement pour "des personnes bloquées dans leur voiture ou ne pouvant plus progresser".

Selon Météo-France, qui a levé à 04H00 du matin la vigilance orange sur l'Hérault, "de fortes pluies ont touché l'est montpelliérain jusqu'à la frange littorale côté Grau-du-Roi/Grande-Motte, avec jusqu'à 190 mm (soit 190 litres d'eau par mètre carré, NDLR) relevés à l'aéroport de Montpellier-Fréjorgues, dont 153 mm en 3 heures et 89 mm en une heure".

Dans le Gard et les Bouches-du-Rhône, également en vigilance orange pluie-inondation jusqu'à 06H00, aucun dégât important n'avait été signalé dimanche matin.