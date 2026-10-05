



La Ville de Dijon a été touchée, le 15 juillet 2026, par un épisode météorologique intense, à l’origine des dommages liés aux inondations par ruissellement et aux coulées de boue. Face à cette situation, Nathalie Koenders, maire de Dijon, avait saisi les services de la préfecture pour engager la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. L’arrêté interministériel du 11 septembre 2026, publié au Journal officiel le 22 septembre, reconnaît finalement Dijon comme commune sinistrée au titre de ces phénomènes.





Un délai fixé au 22 octobre





Les personnes ayant subi des dommages liés à cette catastrophe naturelle sont invitées à transmettre à leur assureur un état estimatif des pertes, si cette démarche n’a pas encore été effectuée. Cette déclaration leur permettra de bénéficier du régime indemnitaire prévu par la loi du 13 juillet 1982. Le délai pour informer son assureur est fixé à 30 jours maximum après la publication de l’arrêté. Pour les sinistrés dijonnais concernés, la date limite est donc le 22 octobre 2026.





La Ville de Dijon précise toutefois que les dégâts provoqués par la grêle ne sont pas concernés par la reconnaissance de catastrophe naturelle. Ce phénomène relève normalement de la garantie TNG, pour « Tempête, Neige, Grêle », prévue dans les contrats d’assurance.



