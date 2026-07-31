L'UE accuse Temu d'entraver une enquête anti-subventions

L'Union européenne a accusé vendredi Temu d'avoir entravé une enquête sur de possibles subventions illégales, ce que dément catégoriquement la plateforme chinoise de vente en ligne.

La Commission européenne, gardienne de la concurrence en Europe, avait mené en décembre des inspections dans des locaux du site et de sa filiale Whaleco en Irlande, dans le cadre d'investigations visant à établir si Temu a pu bénéficier de subventions de Pékin susceptibles d'avoir faussé la concurrence.

Elle s'est appuyée pour ce faire sur un règlement européen adopté en 2023, qui vise à lutter contre la concurrence déloyale d'entreprises étrangères bénéficiant de subventions étatiques.

Or, l'exécutif européen reproche à titre préliminaire au groupe de ne pas avoir coopéré suffisamment lors de ces inspections, et plus précisément de ne pas avoir répondu à des demandes d'informations "basiques", et refusé de fournir divers documents et registres sur ses activités au sein de l'UE.

Contacté par l'AFP, Temu a vigoureusement contesté ces allégations.

"Temu a coopéré pleinement à toutes les demandes formulées par la Commission lors de ces inspections", a indiqué un porte-parole de l'entreprise.

En outre, Temu a réaffirmé n'avoir touché "aucune subvention étrangère ayant faussé la concurrence" en Europe, et assuré de son attachement à des règles du jeu équitables.

"L'entreprise génère, grâce à ses propres activités opérationnelles, des flux de trésorerie soutenus et suffisants pour financer ses activités dans l'UE", et n'a aucunement besoin de subventions pour assurer son fonctionnement ou en tirer "un quelconque avantage concurrentiel", indique-t-on au sein du groupe chinois.

Si cette accusation est confirmée, le groupe pourrait se voir infliger une amende pour entrave, en plus d'une potentielle sanction pouvant aller jusqu'à 1% de son chiffre d'affaires si l'enquête de l'UE conclut qu'il a bien touché des subventions illégales.

Temu a déjà eu maille à partir avec les autorités européennes.

Bruxelles lui avait imposé en mai une amende de 200 millions d'euros, pour avoir permis la distribution aux consommateurs européens de produits illégaux ou dangereux via sa plateformes, une sanction contestée par l'entreprise.

Extrêmement populaire dans l'UE malgré une arrivée récente sur le marché en 2023, Temu compte environ 130 millions d'utilisateurs dans les 27 États membres, soit près d'un tiers de leur population totale.