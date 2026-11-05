La Bourse de Paris évolue en hausse jeudi, portée par la victoire sans appel des démocrates aux élections de mi-mandat américaines, qui profite aux places européennes moins exposées à la tech.

L'indice CAC 40 prenait 0,93%, à 8.253,58 points vers 10H30 heure de Paris. La veille, l'indice vedette parisien avait gagné 1,96 %, à 8.177,89 points.

La large victoire des démocrates aux élections de mi-mandat aux Etats-Unis mardi a provoqué une "rotation sectorielle mondiale". Les investisseurs semblent désormais "privilégier les secteurs traditionnels et les valeurs de consommation au détriment des semi-conducteurs, pénalisés par la perspective d'un encadrement réglementaire plus strict des investissements dans l'intelligence artificielle" (IA), relève John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement de Cité Gestion.

Les marchés européens résistent mieux que leurs homologues américains et asiatiques, soutenus par leur moindre exposition aux valeurs technologiques.

En parallèle, les prix du brut évoluent désormais sous la barre des 100 dollars, "les marchés envisageant avec davantage d'optimisme une issue diplomatique au conflit au Moyen-Orient", commentent les analystes de MUFG.

"La baisse des coûts de l'énergie est particulièrement bienvenue pour l'Europe, compte tenu de sa dépendance aux importations énergétiques", souligne Daniela Hathorn, de Capital.com. "Elle pourrait contribuer à atténuer les pressions inflationnistes et à améliorer les marges des entreprises".

Air France-KLM s'envole

L'action d'Air France-KLM grimpait de 13,26% à 12,77 euros à la Bourse de Paris, après l'annonce par le groupe de transport aérien franco-néerlandais d'un bénéfice net en hausse de 22 % au 3e trimestre, celui de la saison haute, grâce à l'augmentation du chiffre d'affaires par passager.

Les analystes de la Deutsche Bank saluent "un troisième trimestre de bonne qualité, marqué par des progrès encourageants en matière de maîtrise des coûts et de redressement de KLM" dans une note dédiée.

ArcelorMittal grimpe

Pas de bénéfices, mais de belles perspectives: ArcelorMittal est tombé dans le rouge au troisième trimestre en raison de dépréciations liées à la guerre en Ukraine, mais son activité s'améliore de manière continue, ce qui a été salué par une flambée du cours de Bourse.

L'action du géant de l'acier ArcelorMittal grimpait toujours de 4,75% à 57,74 euros vers 10H30 heure de Paris, après avoir bondi de plus de 6% dans les premiers échanges.

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