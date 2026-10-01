La Bourse de Paris recule nettement et les coûts d'emprunt de la France à dix ans flambent jeudi matin, jour de la présentation du budget 2027 par le gouvernement, dans un contexte d'inquiétudes croissantes sur les marchés quant à la soutenabilité de la dette française.

Vers 10H00, le CAC 40 cédait 1,66%, à 7.828,70 points, soit un recul de 135,81 points. La veille, il avait déjà reculé de 0,89%, à 7.964,51 points.

L'indice se retrouve ainsi sous le seuil des 8.000 points pour la première fois depuis mai dernier.

Le gouvernement dévoile jeudi son projet de budget pour 2027, affichant sa volonté de "redresser" les finances publiques du pays. "Le réel nous rattrape", a indiqué le Premier ministre Sébastien Lecornu sur X, en évoquant le montant croissant des intérêts à payer.

Or, les investisseurs doutent de plus en plus de la capacité de la France à adopter un texte, alors que la situation politique est bloquée et que le pays affiche un déficit et une dette par rapport au PIB parmi les plus élevés en Europe.

D'autant que "le risque politique français ne se limite plus au Parlement et se projette déjà sur 2027", à quelques mois de l'élection présidentielle, relève John Plassard, analyste pour Cité Gestion Private Bank.

Le projet de budget de l'État (PLF) et celui de la Sécurité sociale (PLFSS) seront présentés à 10H30 en conseil des ministres, avant d'être examinés par le Parlement. Les débats s'annoncent tendus avec un risque accru de censure du gouvernement.

La dette au plus haut depuis 2002

Dans ce contexte, le taux d'emprunt à échéance dix ans de la France évoluait jeudi matin à son plus haut niveau depuis 2002.

Le rendement des obligations d'État sur le marché obligataire secondaire, où s'échange la dette déjà émise, se hissait à 4,95% à 10H20, contre 4,85% la veille en clôture. Il s'agit d'un sommet depuis juillet 2002, quand il avait dépassé les 5%.

Le coût de la dette française dépasse donc les plus hauts qu'il avait atteint durant la crise financière de 2007-2008.

En comparaison, le taux d'intérêt allemand à dix ans, référence en Europe, atteignait 3,62%. L'écart entre les deux, baptisé le "spread", très surveillé par les marchés, continue donc de se creuser, à 1,33 point de pourcentage, au plus haut depuis 2012.

-Sanofi paie 1 milliard de dollars -

Sanofi (+0,59%, à 73,07 euros) va verser au moins un milliard de dollars au laboratoire américain Regeneron pour développer des anticorps visant les mêmes cibles que le Dupixent, médicament vedette du groupe pharmaceutique français, qui perdra son exclusivité au début des années 2030.

Prescrit notamment contre l'eczéma atopique ou l'asthme, le Dupixent a représenté 45% du chiffre d'affaires de Sanofi au deuxième trimestre de cette année (avec plus de 5 milliards d'euros).

Outre le milliard versé à la signature, Regeneron pourra toucher jusqu'à 7 milliards de dollars supplémentaires si les quatre anticorps visés par l'accord franchissent certaines étapes de développement, d'autorisation et de vente.

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