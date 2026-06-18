La Bourse de Paris évolue en petite hausse jeudi, dans un contexte de soulagement géopolitique après la signature d'un protocole d'accord entre Washington et Téhéran, mais aussi de perspectives de durcissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

L'indice phare de la Bourse de Paris, le CAC 40, prenait 0,41% à 8.465,20 points vers 10H00 heure locale. La veille, le CAC 40 avait terminé sur une baisse de 0,20%, à 8.430,79 points.

"À mesure que l'on s'éloigne des tensions extrêmes observées ces derniers mois, les marchés financiers semblent entrer dans une phase plus nuancée, marquée non plus seulement par la gestion du risque géopolitique mais aussi par une réévaluation progressive de l’environnement monétaire", commente Grégoire Kounowski, conseiller en investissement chez Norman K.

Les présidents américain et iranien ont pourtant chacun signé à distance mercredi soir le protocole d'accord dans lequel Téhéran s'engage à rouvrir immédiatement le détroit d'Ormuz et, dans le cadre de futures négociations, à diluer son uranium enrichi en échange de la levée des sanctions internationales.

"Les investisseurs restent partagés entre cet apaisement géopolitique et le ton beaucoup plus restrictif adopté hier soir par la Réserve fédérale", souligne John Plassard, de Cité Gestion.

La Fed a fait comprendre mercredi qu'elle risquait de durcir sa politique monétaire face à l'inflation, à l'opposé de ce qu'espérait Donald Trump quand il y a placé un nouveau président, Kevin Warsh.

"La perspective d'une Fed plus agressive et de taux d'intérêt plus élevés pèse lourdement sur l'appétit pour le risque", et donc plafonne les gains des actions, explique Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

Carrefour voit rouge

Dernier du CAC 40, le titre Carrefour chutait de 6,33% à 15,40 euros vers 10H00 heure de Paris en raison d'une note de JP Morgan plaçant le géant de la distribution sous "surveillance négative", d'après la presse financière.

Edenred s'envole

La société française de services prépayés Edenred, qui commercialise le Ticket restaurant, a indiqué à l'AFP jeudi avoir été "approchée par des fonds d'investissement", confirmant une information de La Lettre, ce qui faisait bondir l'action.

A la Bourse de Paris, le titre grimpait de 14,26% à 23,623 euros vers 10H00 heure de Paris.

"Il n'y a aucune certitude quant à la poursuite de leur intérêt ou l'existence d'une possible opération" de rachat, a toutefois nuancé Edenred.

Forvia cède une usine

L'équipementier automobile français Forvia (+1,32% à 9,95 euros), en difficulté depuis plusieurs années, a annoncé jeudi la signature d'un accord avec la filiale européenne du groupe américain de défense General Dynamics pour lui céder son site d'Augsbourg, en Allemagne, dont l'activité sera transformée.

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