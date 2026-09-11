La Bourse de Paris retrouvait le goût du risque vendredi, portée par une baisse provisoire du pétrole et une lecture à tête reposée des commentaires de la Banque centrale européenne (BCE) la veille, avant des chiffres d'inflation aux Etats-Unis.

Vers 11H00 de Paris, l'indice CAC 40 gagnait 49,51 points à 8.166,56 points (+0,61%), en ligne avec les indices pan-européens Euro Stoxx 50 (+0,69%) et Stoxx Europe 600 (+0,53%).

La veille, le panier des 40 principales valeurs françaises avait perdu 0,49%, à 8.116,76 points, plombé par la hausse du pétrole et la flambée des taux d'intérêt sur le marché de la dette.

Vendredi matin, le baril de Brent baissait (-2,82%) mais restait à son plus haut niveau depuis fin mai et largement au-dessus des 100 dollars (104,59) alors que le WTI américain repassait sous cette barre symbolique (-2,53% à 99,89 dollars).

"L'Arabie saoudite a déclaré que sa production de pétrole était tombée le mois dernier à son plus bas niveau depuis 1990", rappelle Ipek Ozkardeskaya dans sa note quotidienne aux clients de Swissquote.

"L'Opep a néanmoins abaissé sa prévision de croissance de la demande mondiale en 2026 à environ 0,4 million de barils par jour", nuancent les analystes d'Aurel.

La Bourse de Paris avait assimilé vendredi matin la décision de la BCE de relever son taux de dépôt de 25 points de base à 2,5% et les commentaires de sa présidente Christine Lagarde.

"Sa lecture de l'économie européenne reflétait la solidité que nous avons observée dans les publications de résultats du deuxième trimestre", résume Ipek Ozkardeskaya.

"Mais elle a laissé entendre que, oui, plus les guerres au Moyen-Orient et en Ukraine s'éternisent, plus le risque pour les perspectives de croissance en Europe augmente", ajoute-t-elle.

C'est dans ce contexte que les marchés attendent la publication des chiffres de l'inflation américaine à 12H30 GMT, qui donnera une indication de la décision que prendra dans quelques jours la Réserve fédérale: remonter les taux à son tour après la BCE jeudi, ou le statu-quo.

La Bourse de Paris faisait aussi provisoirement abstraction du taux d'intérêt à dix ans de la France au plus haut sur le marché obligataire depuis la crise de 2007-2009 avec 4,42% contre 4,44% la veille.

Dans le détail, Paris était tirée par des valeurs industrielles (Safran +1,96% à 328,30 euros, Airbus +1,38% à 198,48 euros) et des semi-conducteurs (STMicroelectronics +1,72% à 44,39 euros).

Le luxe se refaisait également une beauté (Kering +1,56% à 237,80 et LVMH +0,98% à 410,50 euros).

Hors CAC 40, Interparfums et Verallia (emballage de verre) ont été retirés du SBF 120 au profit des biotech Genfit et Inventiva, a annoncé Euronext jeudi soir dans un communiqué.

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