La Bourse de Paris profite du reflux des prix du brut

La Bourse de Paris évolue en petite hausse mercredi, profitant du recul des prix du pétrole avant de nombreux rendez-vous dont les résultats de Nvidia, l'inflation américaine ou encore la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole en fin de semaine.

Vers 10H30 heure de Paris, l'indice vedette CAC 40 prenait 0,47% à 8.478,66 points. La veille, l'indice parisien avait cédé 0,16% à 8.439,20 points.

Les marchés d'actions "ont bénéficié d'un regain d'appétit pour le risque dans un contexte de détente des prix du pétrole", commentent les analystes de Natixis.

Le pétrole Brent, considéré comme la référence mondiale, est retombé vers 86 dollars le baril "après des signaux de reprise du dialogue entre l'Iran et Oman autour de la circulation maritime dans le détroit d'Ormuz", toujours au cœur de la guerre au Moyen-Orient, relève John Plassard, analyste pour Cité Gestion Private Bank.

Les grandes économies européennes restent d'importantes importatrices d'hydrocarbures et sont ainsi très exposées au prix de l'énergie.

Oman et Téhéran discutent d'un "couloir temporaire" de navigation dans le détroit d'Ormuz et de son déminage mais les autorités iraniennes ont prévenu mercredi que le passage stratégique ne serait pas ouvert avant que les Etats-Unis ne mettent fin à la guerre.

Le ministre omanais des Affaires étrangères, Badr al-Busaidi, a dit sur X espérer "annoncer bientôt" un nouveau couloir de navigation, ainsi "que des modalités pratiques afin de rétablir une navigation sûre".

Les investisseurs attendent par ailleurs la publication des résultats trimestriels de Nvidia mercredi après la clôture de Wall Street.

"C'est le vrai juge de paix du rallye IA" explique Matéis Mouflet, analyste de marchés chez XTB France. "Ce que le marché veut entendre, c'est la visibilité sur la demande et les marges".

"Les attentes sont hautes, et à ce niveau de valorisation, être bon ne suffit plus, il faut surprendre", poursuit-il.

Avant la publication de Nvidia, STMicroelectronics s'octroyait 0,83% à 42,91 euros et Soitec 0,32% à 109,35 euros vers 10H30 heure de Paris.

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