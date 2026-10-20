Les commerçants nancéiens pansent leurs plaies ! Au lendemain de la manifestation du 17 octobre et des violences urbaines et pillages organisés dans certains magasins du centre-ville de Nancy, les différents acteurs du territoire se mobilisent afin d’accompagner au mieux ces sinistrés d’un nouveau genre.

Hier, Yves Séguy, le préfet de Meurthe-et-Moselle, a réuni en préfecture les commerçants de Nancy et les forces de sécurité et de secours dans le but d’identifier les solutions concrètes pour accompagner les commerçants sinistrés et adapter les dispositifs de sécurité. À l’issue de cette réunion, il s’est rendu avec Mathieu Klein, le maire de Nancy et président de la Métropole du Grand Nancy et Sébastien Duchowicz, président des Vitrines de Nancy à la rencontre de certains commerçants touchés dont, notamment le magasin Normal, lourdement touché par les saccages.

Dans cette logique d’accompagnement et de soutien et à l’instar de l’ensemble du réseau des chambres consulaires au niveau national, la CCI Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle vient de mettre en place une cellule d’appui pour accompagner les commerçants touchés par ces violences urbaines.

Fonds de solidarité

«Saccager des commerces, briser des vitrines, piller le travail de ceux qui se lèvent chaque matin pour faire vivre nos villes, rien ne peut le justifier», assure la chambre consulaire.

«Ce que l’on détruit en quelques minutes, ce n’est pas seulement un magasin. Ce sont des emplois, un savoir-faire, un lieu de vie, l’engagement d’hommes et de femmes qui font vivre nos centres-villes. Nous serons à leurs côtés ! Aujourd’hui pour faire face, demain pour reconstruire».

La cellule d’appui mise en place a pour mission de recenser les préjudices subis, d’orienter les entreprises dans leurs démarches administratives et assurantielles, de mobiliser les dispositifs de soutien susceptibles de faciliter la reprise d’activité, de mettre à disposition un fonds de solidarité pour parer au plus pressé et permettre la reprise d’activité.

«Nos conseillers sont mobilisés aux côtés des collectivités, des services de l’État et des représentants du monde économique pour apporter des réponses rapides et coordonnées. La préservation du tissu économique local constitue une priorité et chaque situation fera l’objet d’un suivi individualisé».