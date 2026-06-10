La Somme présente son fonds d'appui 2026-2028 aux intercommunalités

Il y a quelques semaines, l'assemblée départementale votait une enveloppe de 27,7 millions d'euros pour aider les territoires de la Somme. Sur ce budget, 19,6 millions d'euros seront alloués aux communes et 8,1 millions d'euros aux EPCI pour la période 2026-2027. Le 5 juin dernier, la présidente du Département, Christelle Hiver, et Pascal Bohin, en charge de l'aménagement du territoire, ont présenté les modalités d'accès à ce fonds aux représentants des intercommunalités.

«Malgré un contexte économique tendu pour les départements, la Somme arrive encore à mobiliser 27,7 millions d'euros pour soutenir les territoires. Ce budget a été voté à l'unanimité» rappelle Christelle Hiver. Si les communautés de communes n'avaient pas bénéficié de subventions en 2025, le Département a fait le choix de procéder différemment pour les trois prochaines années. «Nous savons qu'il est important pour vous d'avoir des subventions pour pouvoir réaliser vos projets. Ces subventions ne seront plus à la hauteur de celles qu'elles étaient», regrette la présidente de la Somme.

Pour autant, «nous avons tenu, dans notre plan pluriannuel d'investissement 2026-2030, à avoir cette priorité départementale de soutien aux communes et aux intercommunalités» poursuit-elle. L'enveloppe dédiée aux EPCI est aussi accessible aux maîtres d'ouvrage comme Territoire d'énergie 80, la SPL Vallée idéale, le syndicat mixte Baie de Somme, les Sivom (syndicats intercommunaux à vocation multiple), les Sivu (syndicats intercommunaux à vocation unique) ou les Sisco (syndicats intercommunaux).

Améliorer la vie des habitants

Ce fonds a pour ambition d'accompagner tous les projets d'investissements structurants intercommunaux qui doivent contribuer à améliorer la vie des habitants. «C'est très large, cela peut être une rénovation énergétique d'un bâtiment, la modernisation de l'éclairage public, la création d'une maison de santé… La seule exception est le photovoltaïque» indique Pascal Bohin.

La subvention atteindra 25 % du coût HT des dépenses éligibles, ou 30 % si l'initiative relève d'une des sept priorités départementales. «Nous savons que les élus sont des chasseurs de subventions, parce que c'est avec cela que l'on arrive à proposer à nos populations des aménagements, des investissements, des équipements qui répondent à leurs besoins» pointe Christelle Hiver.

Un fonds lissé sur trois ans

Cette subvention est cumulable avec d'autres financements publics. Par ailleurs, le plafond d'aide est fixé à 300 000 euros par dossier, dans la limite de chaque enveloppe intercommunale. Le montant de ces dernières a été calculé en fonction du nombre d'habitants. Par exemple, la communauté de communes Ponthieu Marquenterre bénéficie de 468 272 euros, quand le Grand Roye se voit octroyer 361 421 euros. L'ensemble des dossiers doit être déposé avant le 31 décembre 2028. «Ce budget va s'étaler sur 2026, 2027 et 2028, selon les besoins. Il n'est pas découpé en trois enveloppes d'un peu moins de trois millions à consommer annuellement de façon impérative» précise Christelle Hiver. Les collectivités ont jusqu'à six mois pour justifier le lancement des travaux lorsqu'il n'y a pas d'autre financement, et jusqu'à quatre ans lors d'opérations supérieures à 100 000 euros HT.