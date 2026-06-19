Le préfet de l'Oise vient de prendre une mesure en matière de sécurité routière. Face à l’augmentation des accidents impliquant des engins de déplacement personnel motorisés, le préfet de l’Oise prend une mesure de protection destinée à renforcer la sécurité des usagers : le port du casque attaché devient obligatoire pour tous les conducteurs d’EDPM dans le département de l’Oise. Cette mesure concerne notamment les trottinettes électriques, gyropodes, monoroues et hoverboards. Elle s’applique sur l’ensemble des voies ouvertes à la circulation, y compris les pistes cyclables, de jour

comme de nuit.

Hausse des accidents

Cette mesure arrive dans un contexte où les accidents augmentent. Dans l’Oise, les accidents impliquant des EDPM ont augmenté ces dernières années et plusieurs décès ont été recensés.

L’absence de casque constitue un facteur aggravant en cas de chute ou de collision, notamment en

raison du risque de traumatisme crânien.



Par cet arrêté, le préfet de l’Oise entend rappeler «qu’une trottinette électrique n’est pas un jouet mais un véhicule soumis à des règles, dont le respect est indispensable pour protéger les conducteurs comme les autres usagers de la route».



Dans un premier temps, les forces de sécurité intérieure mèneront des actions de pédagogie et de

sensibilisation auprès des usagers, afin d’expliquer cette nouvelle obligation et de rappeler les règles

applicables aux EDPM





