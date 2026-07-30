Le réseau régional des tiers-lieux des Hauts-de-France organise, le mardi 22 septembre, une demi-journée de travail consacrée à la préparation de son projet pour 2027. Cette rencontre réunira les structures du territoire dans un contexte marqué par la multiplication des tiers-lieux et la diminution des soutiens institutionnels. L'objectif est de réfléchir collectivement aux évolutions du réseau et aux solutions permettant d'assurer sa continuité.

L'événement débutera à 12h00 par un repas offert, avant le lancement des ateliers à 13h30. La rencontre doit se tenir à La Briqueterie, à Amiens, sous réserve de confirmation du lieu.



Réfléchir à la pérennité du réseau

Les échanges porteront sur les conséquences de la réduction des politiques publiques et des financements dédiés, qui affectent à la fois le fonctionnement des tiers-lieux et celui des réseaux qui les accompagnent. Les participants seront invités à élaborer plusieurs scénarios afin d'anticiper les évolutions à venir et de renforcer la pérennité des structures.

Les organisateurs misent sur des ateliers collaboratifs pour faire émerger des propositions communes et définir les orientations du réseau à l'horizon 2027. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes pour permettre aux acteurs concernés de réserver leur place à cette journée de co-construction.