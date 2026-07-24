La décision de geler le budget participatif en 2027 marque un coup d'arrêt pour la participation citoyenne nancéienne.

Cette année blanche, décidée par la majorité pour évaluer le dispositif et finaliser les chantiers en cours, suscite une vive opposition politique qui dénonce une manœuvre d'économie budgétaire. L'annonce interroge les acteurs économiques locaux sur l'évolution de la commande publique, alors même que les lauréats de l'édition 2026 viennent d'être validés.

Suspension en 2027 : entre arbitrages budgétaires et tensions politiques

La majorité municipale justifie cette transition par la nécessité de souffler afin de réaliser un audit complet de la formule et de mener à bien les travaux déjà votés. Pour l'opposition, cet argument technique dissimule une réalité purement financière. Les critiques dénoncent une promesse électorale trahie et une opération d'économies budgétaires déguisée, redoutant un recul démocratique majeur. Pour le tissu économique régional, cette suspension supprime temporairement un levier prévisible d'investissement public pour l'exercice 2027.

Le bilan de l'édition 2026 comme dernier acte

À titre indicatif, cette mise à l'arrêt intervient juste après la clôture de la sixième édition, validée lors de ce même conseil municipal. En juin 2026, une enveloppe finale d'un million d'euros a été allouée à neuf projets axés sur l'écologie et la proximité, choisis par 2 702 votants. Depuis l'automne 2020, ce dispositif aura permis d'injecter six millions d'euros dans l'économie locale, concrétisant 70 programmes d'investissement au profit des entreprises régionales du BTP et du paysage. Reste à savoir sous quelle forme la municipalité relancera cet outil d'aménagement urbain après l'année blanche de 2027.