Quelles sont vos priorités ?



Mettre en place une véritable démarche économique avec une volonté réelle de tisser des liens avec les acteurs privés. Cela n’existe pas. Dans ce sens, nous venons d’effectuer à 14 élus une visite de la fonderie la Favi à Hallencourt, qui travaille à 80 % pour l’automobile et cherche à se diversifier. Puis, nous nous sommes rendus dans des commerces de la commune. Je le répète nous devons être plus proches des acteurs privés, comprendre leurs besoins et les aiguiller. Je ferons une visite sur le territoire une fois par mois. En septembre, nous nous rendrons à la laiterie Lactinov d’Abbeville, qui s’agrandit.

Et vos stratégies ?



Nous sommes en train de compléter l’équipe. Nous venons de recruter Mathieu Alaime, qui a été nommé conseiller du président, notamment en charge au développement économique, de l’attractivité et de l’enseignement supérieur du président Angelo Tonolli. L’équipe va constituer un fichier sur lequel figureront les vacances commerciales, les terrains disponibles, les friches… De même, il est essentiel que nos réseaux sociaux, en particulier Linkedin, transpirent le développement économique et notre volonté de faire bouger le territoire.

Allez-vous organiser des événements ?



En avril, nous voulons organiser un grand rendez-vous avec tous les acteurs privés du territoire. Il y a aura en même temps un job dating, un forum de l’alternance, un conférencier sera invité. Pour l’occasion, nous voulons mettre en lumière les belles réussites entrepreunariales et sociales du territoire, notamment de la mission locale et des quartiers prioritaires.

Quels sont les sujets problématiques ?



Il reste toujours des problèmes de mobilité. C’est un frein important pour l’emploi et pour les entreprises qui ont besoin de recruter. Pour cela, et d’autres sujets, il faudrait se mettre autour de la table et travailler ensemble avec les communautés de communes des territoires voisins. Nous devons favoriser le dialogue, penser Picardie Maritime industrie.

Le tourisme représente aussi un poids économique…



Oui et encore plus avec le réchauffement climatique car notre région est de plus en plus plébiscitée. Que se soit pour les vacances ou le travail, nous bénéficions d’un cadre de vie idéal et on ne l’exploite pas assez ! Vraiment on ne se rend pas toujours compte de tous nos atouts. Et je ne parle pas seulement que de la baie de Somme. Nous avons aussi des joyaux architecturaux comme l’église Saint-Sépulcre et la collégiale Saint-Vulfran d’Abbeville. De même, nous pourrions développer toute une stratégie autour du tourisme d’affaires sur le territoire

Qu’entendez vous par enseignement supérieur ?



La Somme est le premier département français en terme d’énergie éolienne. Les EPR de Penly et de Gravelines se trouvent à proximité. Pour nous, il y a toutes les conditions pour proposer, avec des partenaires, des filières de formations dédiées à l’énergie dans toutes ses formes et, en plus, c’est pérenne.



