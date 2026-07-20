Amiens : Frédéric Fauvet dresse le bilan de ses 100 premiers jours

Cent jours après son arrivée à la tête de la ville d'Amiens et d'Amiens Métropole, Frédéric Fauvet dresse un premier état des lieux de son mandat. La municipalité met en avant des mesures destinées à renforcer la proximité avec les habitants, à améliorer les services du quotidien et à préparer les projets des prochaines années. Parmi les principales réalisations figurent la création de 25 élus référents de quartier, l'organisation de cinq concertations publiques, la rencontre de 100 commerçants ainsi que 16 immersions auprès des agents municipaux.

En matière de sécurité, le recrutement de dix policiers municipaux est engagé et les effectifs des médiateurs sociaux doivent être doublés. La collectivité annonce également plusieurs chantiers concernant les mobilités, le logement, la transition écologique et les espaces publics, avec notamment un budget vert, un plan de solarisation et un projet de méthaniseur.

Éducation, solidarité et économie

La municipalité met aussi en avant plusieurs mesures destinées aux familles. Le coût de la restauration scolaire et du périscolaire doit diminuer d'environ 25% à la rentrée tandis que les écoles bénéficieront d'une hausse de 10 euros par élève pour les moyens pédagogiques. De plus, cent cinquante jeunes partiront en colonies de vacances cet été.

La ville annonce également des actions en faveur du commerce de proximité, de l'insertion professionnelle et de la solidarité, avec notamment la création d'un fonds d'hébergement d'urgence et le renforcement des aides alimentaires. Plusieurs projets restent en cours, comme l'adaptation des écoles au changement climatique, le développement de nouvelles solutions d'hébergement, l'amélioration de l'accès aux crèches, le soutien à l'économie locale et la poursuite des visites dans les communes de l'agglomération. La municipalité présente ce bilan comme une première étape avant la mise en œuvre des engagements du mandat.