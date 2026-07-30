La Chambre régionale des comptes (CRC) Grand Est a estimé que le budget primitif 2026 de Bitche n'était pas voté en équilibre réel. Saisie par le préfet de la Moselle, la juridiction financière a pointé une situation dégradée, marquée par un endettement élevé, des tensions de trésorerie et plus de 520 000 euros de factures impayées lors de sa saisine. Elle a relevé également plusieurs insuffisances dans la gestion comptable, notamment concernant le suivi des engagements et les restes à réaliser.

Un plan de redressement pour retrouver l'équilibre

Réuni le 15 juillet, le conseil municipal a décidé de suivre les recommandations de la CRC afin de rétablir les comptes de la commune. Les élus ont ainsi voté une augmentation des taux de fiscalité locale. La taxe foncière sur les propriétés bâties passe de 32,70% à 39,21%, celle sur les propriétés non bâties de 76,50% à 91,73%, tandis que la taxe d'habitation sur les résidences secondaires est portée de 15,38% à 18,44%. Ces hausses devraient générer près de 400 000 euros de recettes fiscales supplémentaires.

Au-delà de la fiscalité, la municipalité a engagé plusieurs coupes budgétaires. Les travaux de rénovation des vestiaires du stade municipal ainsi que la deuxième phase de requalification du centre-ville sont abandonnés afin de limiter le déséquilibre budgétaire, même si ces renoncements entraîneront le versement d'indemnités aux entreprises concernées.

L'avis de la CRC concerne également le budget annexe du golf, jugé structurellement déficitaire. Pour assurer son équilibre en 2026, la Chambre a recommandé le versement d'une subvention exceptionnelle d'environ 676 000 euros depuis le budget principal et une réduction des dépenses d'exploitation. La commune s'est par ailleurs engagée à définir, d'ici la fin de l'année, les modalités de la fin de l'exploitation directe du golf par la Ville.

Élue au printemps dernier, la maire Sophie Pastor avait hérité d'une situation financière particulièrement tendue. Avec ce premier plan de redressement, la nouvelle équipe municipale entend remettre les finances de la commune sur des bases plus saines, même si cela passe par des décisions impopulaires.