Le CEDEF aide à lever les barrières psychologiques

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Une Meurthe-et-Mosellane, une Vosgienne et une Nordiste en marche pour Louise au Trek’In Gazelles
17/10/2026 Emmanuel Varrier
Meurthe-et-Moselle (54)
Fondé en 2022, le Cercle des Enfants Dirigeants d’Entreprises Familiales (CEDEF) accompagne, à partir de la deuxième génération, les successeurs autour de nombreuses thématiques. Face à l’enjeu colossal de la transmission en France, le CEDEF entend jouer un rôle clé pour la nouvelle génération.
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17/10/2026 Emmanuel Varrier
Meurthe-et-Moselle (54)
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15/10/2026 Virginie Kubatko
Le Coudray-Saint-Germer (60)
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