Associations
Nord (59) Nord (59)
Dossier

Le CEDEF aide à lever les barrières psychologiques

Fondé en 2022, le Cercle des Enfants Dirigeants d’Entreprises Familiales (CEDEF) accompagne, à partir de la deuxième génération, les successeurs autour de nombreuses thématiques. Face à l’enjeu colossal de la transmission en France, le CEDEF entend jouer un rôle clé pour la nouvelle génération.

Réservé aux abonnésRéservé aux abonnés
Ajouter La Gazette France à vos sources préférées Ajouter La Gazette France à vos sources préférées
© Adobe Stock

© Adobe Stock

Par Marie Boullenger
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 22 octobre 2026 - Mis à jour le 22 octobre 2026
<p>C’est en Vendée que l’association d’intérêt général a vu le jour en 2022. «<em>Tout a commencé par une demande d’une jeune femme, issue de la quatrième génération et héritière d’une société familiale, qui se sentait seule dans l’aventure et qui souhaitait rencontrer des jeunes dans son cas</em>». Le CEDEF a donc été créé pour répondre à un besoin précis : accompagner la nouvelle génération des successeurs autour d’enjeux humains, relationnels et entrepreneuriaux liés à la transmission.</p><p>Le réseau est implanté à travers 30 départements dont une antenne à Lille lancée en 2025, et compte .

La lecture de cet article est réservée aux abonnés

  • Accédez à tous les contenus abonnés
  • Soutenez une rédaction locale et indépendante
  • Offre découverte à partir de 3€ / mois

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte