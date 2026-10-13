EPL pour entreprises publiques locales ! Ces sociétés de droit privé, créées par les collectivités territoriales pour gérer les services publics et mener des projets d’aménagement et de développement, tiennent leur congrès national du 14 au 16 octobre au centre de congrès Prouvé de Nancy.

«À l’heure où nos territoires entrent dans un nouveau cycle démocratique marqué par le renouvellement des équipes municipales, notre congrès annuel revêt une dimension toute particulière. Cette édition placée sous le thème "100 ans d’audace, un nouveau mandat pour agir !" s’inscrit à la fois dans un moment de transitions, d’innovation et de responsabilité collective», assure Philippe Laurent, le président de la FedEPL (Fédération des élus des entreprises publiques locales) dans le document de présentation de l’événement.

«Dans un contexte national exigeant, marqué par des transitions majeures (écologiques, sociales, économiques), les EPL continuent de démontrer leur pertinence, leur agilité et leur capacité à agir concrètement», continue celui qui passera la main à la fin de l’année à la présidence de la FedEPL.

La FedEPL fêtera, à l’occasion de ce congrès, ses soixante-dix ans.

154 EPL dans le Grand Est

Pendant ces trois jours, plusieurs plénières et conférences sont programmées où le spectre des différents sujets du moment sera passé au crible (programme complet sur le site : https://www.congresdesepl.fr/).

À côté des ateliers et conférences, un salon des EPL regroupera une quarantaine de sociétés, des fournisseurs nationaux des EPL ainsi que des entreprises et des collectivités de la région.

154 EPL sont aujourd’hui présentes dans le Grand Est. Trois types d’EPL existent :

Les Sociétés d'Économie Mixte (SEM) : des sociétés anonymes dont le capital est détenu majoritairement par une ou plusieurs collectivités territoriales (de 50% à 85%) et par des actionnaires privés (entreprises, banques, etc.).

Les Sociétés Publiques Locales (SPL) : des sociétés dont le capital est détenu à 100% par des capitaux publics (par au moins deux collectivités ou groupements). Elles fonctionnent sur le principe de la «quasi-régie» et peuvent se voir confier des marchés sans mise en concurrence préalable.

Les Sociétés d'Économie Mixte à Opération Unique (SEMOP) : des sociétés créées par une collectivité avec un seul opérateur économique privé (sélectionné après mise en concurrence) pour la réalisation d'un projet précis et pour une durée indéterminée.