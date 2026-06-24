Le gouvernement est "favorable à la climatisation partout où c'est nécessaire", notamment dans les écoles, a assuré la ministre déléguée à l’Energie Maud Bregeon alors que la canicule en France a contraint à la fermeture de centaines d’écoles en raison de la chaleur.

"Nous sommes favorables à la climatisation partout où c'est nécessaire", a affirmé la ministre et porte-parole du gouvernement sur BFMTV.

"Il faut qu'on accompagne, y compris pour la climatisation, là où c'est impérativement nécessaire, les écoles", a-t-elle ajouté, disant exprimer "la position du gouvernement sur la climatisation".

"Ce ne sera pas suffisant parce que les 68 millions de Français n'auront pas demain accès à la climatisation notamment parce que ça coûte cher, notamment parce que ça prend du temps", a-t-elle souligné.

Plus de 8.000 écoles, collèges et lycées ont été impactés mardi par la canicule en comptant les aménagements d'horaires, dont environ 1.800 fermés, selon le ministère de l'Éducation nationale à l'AFP.

Pour autant, a poursuivi Maud Bregeon, "ça ne peut pas être la seule réponse. Il y a toute une adaptation, un plan d'adaptation qu'on a d'ailleurs déjà travaillé".

La ministre déléguée s’est par ailleurs dite "favorable à ce que le Fonds vert puisse aussi, là où c'est nécessaire, financer la climatisation".

"Ça fera partie (...) du débat budgétaire, parce que c'est comme ça que l'on fonctionne en démocratie, ça nécessitera probablement une augmentation des crédits destinés à ce Fonds vert si on veut réussir à financer l'ensemble de nos priorités", a-t-elle estimé.

Le Fonds vert est l'un des principaux instruments financiers du troisième Plan national d'adaptation au changement climatique (PNACC 3). Il a été reconduit en 2026 et doté d'une enveloppe de 837 millions d’euros.

Les Ecologistes reprochent au gouvernement d'avoir réduit son budget. "La première décision du gouvernement a été de baisser encore le budget du Fonds vert", destiné à adapter les territoires aux canicules, "divisé par quatre en deux ans", a écrit samedi Marine Tondelier sur X.