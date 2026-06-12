Les obsèques de l'ancienne première dame Bernadette Chirac, décédée à 93 ans, ont eu lieu vendredi en présence de nombreuses personnalités du monde politique et du spectacle dans la basilique Sainte-Clotilde à Paris, un lieu symbolique pour le couple qu'elle a formé avec l'ex-président de la République.

Bernadette et Jacques Chirac s'étaient mariés dans la chapelle Sainte-Clotilde toute proche, où s'étaient également tenues les obsèques de la fille aînée du couple, Laurence, en 2016.

Sur le parvis, une petite foule rassemblée autour des barrières a pu suivre, grâce à des enceintes, la messe durant laquelle son petit-fils unique, Martin Rey-Chirac, 30 ans, a pris la parole pour saluer "l'énergie inépuisable" de sa grand-mère.

"La mission qui l’habitait n’a jamais varié : se tenir auprès des plus fragiles, rendre l’hôpital plus humain pour les enfants et la vieillesse moins solitaire pour nos aînés", a-t-il souligné.

Pendant des décennies, Jacques et Bernadette "auront offert une pièce de théâtre des plus sophistiquées et des plus irrésistibles où l’humour, les rebondissements et les jeux de rôle ont toujours su répondre aux adversités et aux épreuves", a-t-il ajouté.

De nombreuses personnalités du monde politique et du spectacle étaient présentes à l'intérieur de la basilique, à commencer par l'épouse du chef de l’État, Brigitte Macron, qui a succédé à Bernadette Chirac à la tête de la Fondation des Hôpitaux à l'origine de l'opération Pièces jaunes.

A la sortie de la cérémonie, Brigitte Macron a confié l'avoir vue pour la dernière fois le 1er mai. Pour elle, "l'important, c'était de tenir dans toutes les circonstances", a-t-elle relevé, mettant en avant sa "force" et sa "rigueur".

Étaient également présents, l'ex-président Nicolas Sarkozy avec son épouse Carla Bruni-Sarkozy, la chanteuse et comédienne Line Renaud, amie très proche de la famille Chirac, ainsi que Muriel Robin, Michèle Laroque...

"Merci à Line qui a permis à Bernie de vivre ses derniers jours dans un petit paradis d'amour, de fleurs et de chant des oiseaux", dans sa maison de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), a salué Claude Chirac dans l'église.

L'ex-président socialiste François Hollande, élu de Corrèze comme Bernadette Chirac, avait également fait le déplacement avec à ses côtés Julie Gayet. Tout comme le président du Sénat Gérard Larcher et les anciens Premiers ministres Jean-Pierre Raffarin, Dominique de Villepin et Edouard Philippe.

Femme d'action

Parmi les anonymes venus lui rendre hommage, Laurence dit garder le souvenir d'une "personne intelligente, brillante", avec une "forte personnalité" et un "sens politique extrêmement aigu".

Jeannine, retraitée de la Documentation française qui affirme l'avoir connue, parle d'une femme "tellement souriante", "en admiration à l'égard de Jacques Chirac, qui finalement aimait beaucoup sa femme, malgré tout ce qu'on lui prête".

Romain, âgé d'une vingtaine d'années, explique avoir tenu à dire au revoir à "une première dame exceptionnelle", "une femme d'action, une femme de caractère".

A l'issue de la cérémonie, l'ancienne première dame a été inhumée dans le caveau familial au cimetière du Montparnasse à Paris, auprès de son époux, décédé en 2019, et de sa fille aînée Laurence.

Décédée vendredi dernier à l'âge de 93 ans, Bernadette Chirac, née Chodron de Courcel, a été la seule première dame à avoir elle-même exercé un mandat politique sur son nom propre, celui de conseillère générale de Corrèze, département où elle a été élue sans discontinuer de 1979 à 2015.

C'est dans ce territoire qu'un hommage lui sera également rendu dimanche, d'abord avec une cérémonie religieuse à 10H00 dans la ville de Corrèze puis un "moment amical et de souvenir" à 14H00 au domaine de Sédières, ouvert à "tous les Corréziens si chers à son cœur", a précisé Claude Chirac.