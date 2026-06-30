Le taux de rémunération de l'épargne placée sur le Livret A "va augmenter" à partir du 1er août, a déclaré mardi Roland Lescure dans un entretien au quotidien régional La Provence, avec un nouveau taux qui sera annoncé à la mi-juillet.

"Le taux du Livret A sera orienté à la hausse sur proposition du gouverneur de la Banque de France", a indiqué le ministre de l'Economie, parlant d'une "bonne nouvelle pour l'épargne des Français", alors que le taux est fixé à 1,5% depuis février.

En mai, pour le cinquième mois consécutif, les Français ont plus pioché dans les produits d'épargne réglementée qu'ils n'y ont déposé d'argent, et l'encours est en baisse de 630 millions d'euros.

La somme totale déposée sur les quelque 58 millions de Livrets A, un montant global de 444,6 milliards d'euros, reste cependant importante après plusieurs années où les taux étaient remontés.

Sur la première moitié de 2026, le rendement net du Livret A une fois l'inflation déduite reste positif.

Mais pour la deuxième moitié de l'année, cela dépendra du taux décidé par le ministre de l'Economie et le nouveau gouverneur de la Banque de France, Emmanuel Moulin.

"On est en train de finaliser les calculs", a indiqué M. Lescure interrogé sur BFM TV mardi matin.

Ce calcul tient compte du taux d'inflation, qui s'est établi en France à 2,4% sur un an en mai, la hausse des prix s'étant accélérée en raison de la hausse des prix de l'énergie liée à la guerre au Moyen-Orient.

le directeur général du groupe Caisse des Dépôts, Olivier Sichel, avait également déclaré mi-juin que le taux du livret A devrait augmenter en juillet.