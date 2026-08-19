Le transfert du braqueur multirécidiviste Rédoine Faïd vers une autre prison, obtenu début août en raison de conditions d'incarcération jugées "contraires à la dignité humaine" à Condé-sur-Sarthe (Orne), a été annulé mercredi en appel, a-t-on appris auprès du parquet général de Caen.

Le président de la chambre d'application des peines (CHAP) de Caen "infirme la décision" du juge d'application des peines, estimant que les "correctifs" apportés par l'administration pénitentiaire ont amélioré les conditions de détention de Rédoine Faïd, a précisé à l'AFP le parquet général.

Surnommé "le roi de la belle", Redoine Faïd avait obtenu le 7 août son transfert vers le centre pénitentiaire de Valence (Drôme), le juge d'application des peines d'Alençon ayant considéré ses conditions de détention "contraires à la dignité humaine" à la prison de Condé-sur-Sarthe. Le parquet d'Alençon avait fait appel.

Benoit David, l'avocat de Rédoine Faïd, n'a pas souhaité s'exprimer, n'ayant pas encore pris connaissance de cette décision.

Connu pour ses deux évasions spectaculaires, en 2013 à l'explosif et en 2018 par hélicoptère, Rédoine Faïd est incarcéré à Condé-sur-Sarthe depuis 2025.

Il était auparavant détenu dans la prison de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais), où ses conditions de détention avaient été jugées "contraires à la dignité de la personne humaine de par leur combinaison, leur durée et l'absence de perspectives concrètes et objectifs réalisables donnés au détenu" par la chambre d'application des peines de la cour d'appel de Douai.