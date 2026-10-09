En pleine polémique sur les messages antisémites qu'aurait écrit en 2013 Jordan Bardella selon Mediapart, le Rassemblement national cherche à afficher sa distance avec certains mouvements et certaines figures de l'ultradroite, dont Frédéric Chatillon, l'ex-président du Groupe Union Défense (GUD), aujourd'hui dissous.

"A chaque fois qu'il y a eu des comportements problématiques, des groupuscules qui ont cherché à se mêler à un certain nombre de rassemblements organisés par le Rassemblement National, notre main n'a jamais tremblé", a assuré jeudi sur LCI M. Bardella. "Et c'est si vrai d'ailleurs que l'intégralité des groupuscules d'extrême droite que vous avez mentionnés, notamment le GUD, nous détestent, nous combattent", a-t-il affirmé.

La semaine dernière, le député RN Jean-Philippe Tanguy assurait de son côté sur CNews que Frédéric Chatillon n'avait "jamais été un proche de Marine Le Pen".

Des affirmations qui résistent difficilement à l'étude des faits.

Des liens personnels

Jordan Bardella a entretenu en 2017 une relation intime avec la fille de Frédéric Chatillon, proche de la sphère négationniste. "M. Bardella était avec sa fille, il n'était pas avec M. Chatillon lui-même", a argué M. Tanguy sur CNews. Reste que la jeune femme a, comme son père, fréquenté des personnes de l'ultradroite. Plusieurs photos diffusées sur les réseaux sociaux la montrent par exemple au côté de Loïk Le Priol, ancien militant du GUD, aux lourds antécédents de violence, qui vient d'être condamné par la cour d'assises de Paris à 26 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de l'ancien rugbyman argentin Federico Martin Aramburu.

De son côté, Marine Le Pen connaît, personnellement, Frédéric Chatillon depuis des décennies: ils ont fait connaissance lorsqu'elle étudiait le droit à la faculté d'Assas, à Paris, où lui-même a pris la tête du GUD. Il a ensuite épousé une ancienne amie proche de la patronne du Rassemblement national, Marie d'Herbais. Le couple est désormais séparé.

Marine Le Pen a pris soin ces dernières années de prendre ses distances avec ce personnage. "J'avais de l'amitié pour le couple Chatillon, mais les liens se sont distendus", a-t-elle affirmé au Monde en mai 2023, quelques jours après une manifestation de groupes d'ultradroite à laquelle M. Chatillon avait apporté son soutien. "Un proche, ce sont des gens que vous invitez à votre mariage, avec qui vous passez vos vacances. Ce n'est plus le cas."

Des liens d'affaires

Au-delà des liens personnels, Frédéric Chatillon, qui selon le Monde s'est rendu en 2006 dans la Syrie de Bachar al-Assad aux côtés de Dieudonné et de l'essayiste Alain Soral, a aussi eu des relations professionnelles avec Marine Le Pen.

Reconverti dans la communication, il a créé une société, Riwal, qui a œuvré comme prestataire de services pour le parti d'extrême droite lors de différentes campagnes électorales.

Le RN, Riwal, et M. Chatillon ont d'ailleurs été définitivement condamnés en 2024 pour une affaire de kits de campagne remontant aux élections législatives de 2012.

Une autre affaire met en exergue des liens entre M. Chatillon et le RN de Jordan Bardella: le parquet européen a annoncé en juillet 2025 avoir ouvert une enquête sur le RN et leurs alliés d'extrême droite à Bruxelles, soupçonnés d'avoir "indûment dépensé" plus de 4,3 millions d'euros entre 2019 et 2024.

La majeure partie de cette somme aurait bénéficié à deux sociétés, e-Politic et Unanime, liées à Frédéric Chatillon et son épouse Sighild Blanc. En juin dernier, des perquisitions ont été menées dans le cadre de ces investigations.