Les téléconsultations en ophtalmologie ont trouvé leur place à Longwy

Obtenir un rendez-vous chez un ophtalmologue s’apparente (souvent) à un concours du combattant !

À Longwy, l’enseigne Écouter Voir de la rue Victor Hugo a abattu la carte des téléconsultations en ophtalmologie, un service permettant de réaliser rapidement un bilan visuel complet avec un médecin orthoptiste, et un médecin ophtalmologiste.

Proposé depuis janvier 2025, le service semble s’être démocratiser avec une trentaine de téléconsultations par mois.

«Dans notre magasin de Longwy, nous sommes quotidiennement confrontés aux difficultés rencontrées par certains habitants pour obtenir un rendez-vous en ophtalmologie. La téléconsultation nous permet aujourd’hui d’apporter une réponse concrète, locale et rapide à ce besoin de santé», assure Benoît Tomc, directeur d’Écouter Voir Optique Longwy.

Le bilan est réalisé sur des équipements de diagnostic conçus par Nidek, spécialiste des technologies dédiées à la santé visuelle, garantissant la fiabilité des mesures réalisées lors de la consultation.

Parcours de soins complet

Les patients bénéficient d'un parcours de soins complet :

. Accès à un orthoptiste et à un ophtalmologiste à distance depuis la borne Medadom.

. Service disponible avec ou sans rendez-vous, aux horaires d'ouverture du magasin.

. Réalisation d'un bilan visuel complet (réfraction et dépistage de potentielles pathologies oculaires).

. Documents médicaux accessibles immédiatement : compte-rendu médical, ordonnance de lunettes et/ou lentilles, courrier d'adressage si nécessaire.

«Cette solution répond à un besoin croissant d'accès aux soins ophtalmologiques partout en France. Derrière les écrans, plus de 150 professionnels de santé (orthoptistes et ophtalmologues), salariés par Medadom, sont mobilisés pour garantir un parcours de soins fiable et accessible», assure Medadom.

Fondée en 2017 par le médecin Elie-Dan Mimouni et l'ingénieur polytechnicien Nathaniel Bern, cette plateforme de téléconsultation médicale, agréée par le ministère de la Santé, certifiée ISO 27001 et hébergeur de données de santé (HDS) a réalisé 200 000 téléconsultations en ophtalmologie à travers la France, en s'appuyant sur un réseau de 600 bornes de téléophtalmologie déployées sur l'ensemble du territoire.