Lille : le Lille Archi Market revient au Bazaar St So le 17 octobre

Le Lille Archi Market fera son retour à Lille le samedi 17 octobre, de 11 h à 20 h. À l’initiative du WAAO, cette journée mettra à l’honneur l’édition architecturale et la création sous différentes formes. L’entrée sera libre.

Les visiteurs pourront découvrir une sélection d’ouvrages, de prints, de photographies, de tirages et d’objets liés à l’architecture, au paysage et à la ville. Architectes, paysagistes, urbanistes, illustrateurs, photographes et créateurs seront présents pour présenter et vendre leurs créations.

Des exposants venus de France et de Belgique





Cette nouvelle édition réunira des participants lillois, mais également des professionnels venus d’autres régions françaises et de Belgique. Parmi les exposants annoncés figurent notamment le Pavillon de l’Arsenal, Building Books, les Éditions Polygone, Éditions Entresol, Plateau Urbain, Revue esp., Amose et Bisous Cailloux.

Le public pourra échanger avec les créateurs et les professionnels présents, ainsi qu’assister à des animations et à des démonstrations tout au long de la journée.





Des ateliers et une tombola au programme





Des activités créatives et ludiques seront proposées aux petits comme aux grands. Les exposants organiseront des ateliers sur inscription ainsi que des animations autour du dessin et des jeux. Les modalités d’inscription et le programme détaillé doivent être communiqués ultérieurement.

À partir de 16 h, une tombola et un bingo permettront aux participants de tenter de remporter des créations offertes par les exposants. Une buvette et de la petite restauration seront également disponibles sur place.

Le Lille Archi Market entend ainsi réunir professionnels et curieux autour de la création architecturale et urbaine, dans un cadre propice aux rencontres et à la découverte.