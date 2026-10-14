Le président français Emmanuel Macron se rendra dans quatre pays du Golfe, Koweït, Emirats arabes unis, Bahreïn et Qatar, du 19 au 21 octobre pour sécuriser des approvisionnements en "diesel et pétrole" susceptibles de faire baisser les prix à la pompe en France, a annoncé mercredi l'Elysée.

"L'objectif est d’avoir des volumes supplémentaires et plus d'approvisionnements pour les Français avec de façon indirecte un effet sur les prix" et donc des "engagements" concrets des pays hôtes, a relevé un conseiller présidentiel.

Le chef de l'Etat sera accompagné pour cela de hauts responsables des deux plus grands groupes énergétiques français, TotalEnergies et Engie, a-t-il précisé au passage.

Le président qui sera reçu par son homolgue émirati, Mohamed ben Zayed Al-Nahyane, l'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad al-Thani, ainsi que celui du Koweït Mechaal al-Ahmad Al-Sabah et le roi de Bahreïn Hamad ben Issa Al Khalifa discutera aussi avec eux des moyens de "sécuriser" les voies maritimes dans la région et de trouver des "voies alternatives et de contournement pour les hydrocarbures liquides".

Les livraisons d'hydrocarbures en provenance du Golfe sont particulièrement affectées par le blocus du détroit d'Ormuz depuis le début de la crise entre les Etats-Unis et l'Iran en février et le conflit autour de celui de Bab el-Mandeb entre forces yéménites et Houthis pro-iraniens.

Emmanuel Macron fera aussi le point dans les quatre pays, en première ligne depuis le début de la crise irano-américaine, sur la situation régionale.

Interrogé sur l'absence de l'Arabie saoudite, cible régulière d'attaques des Houthis, dans cette tournée, l'Elysée a simplement relevé que les deux pays avaient des "contacts permanents" et que le prince héritier Mohammed ben Salmane était venu à Paris en août.

Le président français entend aussi "renforcer les partenariats stratégiques et économiques, consolider la présence des entreprises françaises dans la région, les investissements (de ces pays) en France et renforcer la coopération en matière d'enjeux globaux et de défense et sécurité", a précisé l'Elysée.

Il évoquera ainsi lundi matin avec l'émir du Koweït "nos coopérations dans le domaine de la défense, des infrastructures et de la santé", a relevé la présidence sans plus de précisions.

Avec son homologue émirati il parlera "défense, sécurité ainsi que nouvelles technologies et IA, pilier du partenariat stratégique entre les deux pays". Un centre de données financé par des fonds émiratis est en cours de construction en France dans le cadre d'un accord d'investissements de 50 milliards d'euros entre les deux pays.

Au Qatar, où il effectuera une visite d'Etat, Emmanuel Macron entend aussi "intensifier les échanges économiques et de défense", tout comme à Manama, capitale de Bahreïn.

La France avait déployé au printemps son porte-avions Charles de Gaulle, des avions Rafale, une frégate et des moyens de défense anti-aérienne au Moyen-Orient pour défendre les intérêts français et les pays alliés frappés par la riposte iranienne aux attaques israélo-américaines.