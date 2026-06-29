Macron réapparaît avec ses lunettes d'aviateur

Emmanuel Macron est réapparu lundi avec des lunettes d'aviateur, après avoir fait sensation au Forum de Davos en janvier en les arborant, déjà pour un problème oculaire.

Le chef de l'Etat les portait sur le perron de l'Elysée pour accueillir le sultan d'Oman Haïtham ben Tariq, à la mi-journée. Trop de soleil en ce mois de juin surchauffé ? Non, de nouveau "un problème à l'oeil", a-t-on indiqué dans son entourage, sans plus de précisions.

Le président a continué à les arborer lors d'une cérémonie de signature de contrats à l'intérieur du Palais de l'Elysée au côté du sultan, puis dans un hôtel pour un forum d'affaires franco-omanais.

Emmanuel Macron avait fait la joie des réseaux sociaux à Davos avec ses lunettes et sa prononciation des mots "for sure" ("bien sûr"), martelés plusieurs fois dans son discours, en pleine tension avec Donald Trump.

Dans une allusion au Groenland, que le président américain ambitionne régulièrement d'annexer, le président français avait dit préférer "le respect" et "l'état de droit" aux "brutes".

Emmanuel Macron avait alors incarné la contre-offensive face au président américain, symbolisée à son corps défendant par ses lunettes de soleil.

Paradoxalement, Donald Trump avait amplifié le buzz en ironisant sur "le dur à cuire" avec "ses belles lunettes de soleil".