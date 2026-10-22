Mäder, le spécialiste des peintures, dessine son avenir

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CCI Campus Moselle propose une formation pour mieux manager les différentes générations
22/10/2026 LGFR
Moselle (57)
Le groupe Mäder poursuit un développement constant depuis près de 20 ans, qui l’a amené à une place de leader sur son marché, en France et à l’international. Une réussite familiale portée, depuis peu, par la deuxième génération, incarnée par Julien Molina, qui assume ses grandes ambitions pour le groupe qu’il dirige.
Julien Molina, PDG du Groupe Mäder. © Léna Heleta.
©Léna Heleta
Mäder compte 12 centres de R&D. ©Léna Heleta
Mäder est aussi présent sur le marché des cosmétiques. ©Léna Heleta
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