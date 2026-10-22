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Mäder, le spécialiste des peintures, dessine son avenir

Le groupe Mäder poursuit un développement constant depuis près de 20 ans, qui l’a amené à une place de leader sur son marché, en France et à l’international. Une réussite familiale portée, depuis peu, par la deuxième génération, incarnée par Julien Molina, qui assume ses grandes ambitions pour le groupe qu’il dirige.

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Par Thomas Porcher
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 22 octobre 2026 - Mis à jour le 22 octobre 2026
<p>Le savoir-faire du groupe Mäder se trouve partout sous nos yeux, sans même que nous nous en rendions compte. Que vous preniez votre voiture, un TGV, utilisiez des tuyaux de transport d’eau potable ou même votre flacon de parfum, la signature du groupe Mäder se trouve dessus. «<em>Quand vous prenez le TGV, il est quasiment sûr de retrouver des produits dont de la peinture Mäder. Dans un train, nous réalisons à peu près tout : la peinture extérieure, des peintures pour les bougies, la recherche notamment de résistance à la corrosion ou à la température... Sur un TGV, il y a quasiment cinq cou.

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