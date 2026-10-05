Marché Campagn’Art 2026 : Saveurs Paysannes célèbre ses 30 ans à Nancy

Le dimanche 11 octobre 2026, les producteurs de Saveurs Paysannes s’installeront au cœur de Nancy pour Campagn’Art. Organisé dans le cadre de Pépinière en Fête, ce grand marché annuel est devenu un pilier de l'économie de proximité en Meurthe-et-Moselle. Il permet de valoriser les savoir-faire et de promouvoir des denrées exclusivement issues et transformées dans le département. Le public pourra composer son repas directement sur place auprès des exposants.

Une offre diversifiée et de nouveaux exposants sur les étals

L’offre commerciale du marché reflète toute la diversité agricole du territoire : fruits, légumes, miels, viandes, fromages, pains, bières et vins. Aux côtés des habitués, quatre nouveaux exposants feront leur apparition par rapport à 2025. Parmi eux figurent Au Pré de Sam (fleurs séchées), la Miellerie Poirot, ainsi que Luthopie et ses légumes bio locaux. Une occasion idéale pour ces entreprises agricoles de capter le flux de la clientèle nancéienne.

Trois décennies d'engagement pour l'agriculture locale

Fondée en 1996, Saveurs Paysannes fédère aujourd'hui près de 80 fermes engagées dans une démarche écoresponsable et de vente directe. Ce trentième anniversaire marque trois décennies d'actions pour structurer la filière agroalimentaire locale. Pour marquer ce jalon historique, des animations et des goodies exclusifs, comme des tote-bags et des sachets de graines, seront proposés aux visiteurs.

Cette édition anniversaire confirme le dynamisme des circuits courts en Meurthe-et-Moselle, où la demande des consommateurs pour le "bien manger" reste un moteur de croissance essentiel pour les exploitations de la région.