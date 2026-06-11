Marjory Canonne de Spinalia à la Nuit du Numérique à Nancy le 23 juin

«L’IA en entreprise : pourquoi la structuration fait toute la différence ?». Temps fort annoncé le 23 juin prochain en fin d’après-midi dans les locaux de la CCI Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle à l’occasion de la Nuit du Numérique organisée par la chambre consulaire.

Marjory Canonne, experte en data et intelligence artificielle, présidente de Spinalia, cabinet vosgien spécialisé dans le domaine, interviendra sur le sujet. À travers des cas pratiques, elle donnera les clés de la réussite pour intégrer l’IA dans l’entreprise.

Solutions digitales

«L’IA doit servir l’humain et non le remplacer. Ce n’est qu’un élément dans la boîte à outils des dirigeants. Tout doit partir du besoin. Cela ne sert à rien de vouloir faire de l’IA pour faire de l’IA, l’identification et la définition du besoin sont essentielles. C’est la base de tout développement d’une stratégie IA au sein d’une structure», nous assurait en février dernier cette ancienne lieutenant-colonel de la Gendarmerie nationale notamment développeuse du Datalab de l’institution militaire (https://www.lagazettefrance.fr/article/marjory-canonne-militante-d-une-ia-responsable).

La Nuit du Numérique, événement labellisé French Tech, entend apporter les solutions digitales nécessaires aux entreprises pour gagner en productivité.

Une quinzaine d’exposants de l’écosystème local présenteront des outils liés au marketing digital, à la cybersécurité ou encore la gestion RH. Une table ronde sur la facturation électronique, des ateliers animés par Google Ateliers Numériques et une démonstration de la solution Live Intelligence by Orange sont également annoncés.