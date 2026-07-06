Du 8 au 11 juin, le campus du Saulcy à Metz a accueilli la 36e conférence annuelle d'EUPRIO. Cet événement d'envergure internationale positionne le territoire lorrain comme un carrefour stratégique pour l'innovation et l’évolution des métiers de la communication dans l’enseignement supérieur européen.

Durant quatre jours, plus de 250 professionnels et décideurs venus de toute l'Europe se sont réunis à Metz. Sous le thème «ReGeneration», cette édition a mis en lumière les mutations structurelles qui transforment les universités. Les débats ont principalement porté sur l’intégration de l'intelligence artificielle, le développement de stratégies numériques écoresponsables et la gestion du changement organisationnel.

Au-delà du succès organisationnel, cet événement marque un tournant politique fort pour l'établissement régional. David Diné, directeur de la communication de l'Université de Lorraine, a été élu vice-président d'EUPRIO. Cette nomination renforce durablement le positionnement de la Moselle et de la région Grand Est au sein des instances décisionnelles européennes. En s'impliquant activement dans ce réseau, l'université valorise son expertise tout en s'alignant sur les standards internationaux du recrutement étudiant et de la valorisation de la recherche. Cette dynamique confirme l'ambition du territoire de s'affirmer comme un pôle de compétitivité intellectuelle et d'innovation à l'échelle continentale.

En connectant les décideurs européens aux talents locaux, Metz ne subit pas les mutations de l'enseignement supérieur, elle contribue directement à les dessiner.