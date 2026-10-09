Les résidents de l’Ehpad Bellevue à Château-Thierry ont un rendez-vous hebdomadaire un peu particulier mais ô combien apprécié. Kirikou, cheval miniature, est devenu la mascotte des résidents, avec lesquels l’animal partage beaucoup d’émotions. «Quand j’emmène Kirouki dans l’établissement, il se passe quelque chose , il est très populaire même les familles le connaissent», confie Tifany Callence, sa propriétaire. Et si le lien se créé entre la personne âgée et l’animal, «c’est lui qui fait le boulot» sourit Tifany, cette dernière n’est jamais loin pour capter le regard, l’émotion transmise, des éléments qui lui sont utiles dans l’apprentissage de la relation de l’animal à l’humain.

Un cheval dans l’ascenseur

La visite de l'animal suscite beaucoup d’émotion parmi les résidents et provoque de larges sourires. Pour certains qui ont habité en milieu rural et fréquenté les animaux au quotidien, cette rencontre ravive des souvenirs personnels. D’un point de vue médical, les bienfaits constatés par les équipes sont nombreux, moins de stress et d’anxiété, une verbalisation plus aisée des émotions, et un bien meilleur moral. De son côté, avec ces interventions auprès de personnes en situation de handicap ou âgées, Tifany Callence allie sa passion pour le cheval et le contact humain.

Installée depuis 2023 dans la médiation animale, elle prépare et forme Kirouki à ces interventions : aller à la rencontre des personnes, s’habituer à marcher dans les couloirs, chaussé de sandales, accepter les fauteuils roulants, s’approcher des lits et … emprunter l’ascenseur pour gagner les étages. Kirikou est désormais habitué à intervenir dans plusieurs établissements sur la ville de Château-Thierry mais sa propriétaire veille à son bien-être, les rencontres ne vont jamais au-delà de deux heures et pas plus de trois sorties par semaine. Entre deux interventions, Kirouki mène une vie tout à fait normale entre la cour de la ferme et le pré.