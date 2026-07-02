Le candidat insoumis à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon a détaillé jeudi son idée d'"écorégions", échelon administratif qui remplacerait les régions actuelles et serait organisé autour des bassins versants. Une nouvelle main tendue aux Ecologistes.

"Les régions actuelles sont des régions de l'ancien monde", a campé le fondateur de LFI lors d'une allocution devant la presse.

"Les reliefs, la géographie sont fondateurs de cultures locales, de manières de vivre et de s'organiser", a-t-il expliqué.

"La structure écorégion est une structure qui inscrit dans l'organisation de l'État le fait que l'on prenne en charge dans la durée la gestion de la crise climatique", a-t-il développé.

"Nous tiendrons compte d'abord de la centralité de la question de l'eau, car à la fin, tout revient à l'eau. L'air est pollué, oui, mais comme il pleut, la pollution de l'air finit dans la rivière", a encore rappelé Jean-Luc Mélenchon.

Le quadruple candidat à la présidentielle avait déjà rapidement évoqué cette idée début mai lors de son meeting de lancement de campagne.

Le projet est actuellement encore en travail et le nombre d'"écorégions" prévues et leur découpage n'est pas encore arrêté.

"On est ouvert à toutes les critiques (...) nous ne déposons pas un label sur cette idée", a reconnu le patriarche insoumis.

"Si on pouvait avoir un peu de bazar autour du tracé des régions, ça ferait du buzz", a-t-il ajouté dans un sourire après avoir reconnu "l'échec" de LFI à introduire "le débat sur l'eau dans la présidentielle de 2022".

"C'était le débat avec lequel on avait commencé la présidentielle avec un meeting en réalité augmentée. Nous étions extrêmement satisfaits de la manière avec laquelle nous avions présenté nos thèses, mais ça n'a pas eu d'effet et c'est très dommage", a-t-il appuyé.

D'un point de vue plus politique, "nous aurons besoin de l'appui des Ecologistes pour cette idée", a noté Jean-Luc Mélenchon, qui s'enorgueillit souvent d'avoir introduit le terme de "planification écologique" dans le débat politique français.

Les Insoumis multiplient depuis le début de leur campagne les mains tendues vers les Ecologistes, où de plus en plus d'élus sont tentés de se tourner vers Jean-Luc Mélenchon.