En remportant deux distinctions aux Prix de la communication 2026 de l’ARCES, l'Université de Lorraine s’impose comme un moteur de l’innovation locale. Grâce à sa nouvelle marque collective Unys et au podcast étudiant Ultrason, l'établissement transforme sa stratégie de communication en un puissant levier de rayonnement territorial et de connexion avec le monde socio-économique.

La première distinction, un premier prix en communication scientifique, salue le lancement de la marque Unys. Cette initiative inédite en France fédère les géants de la recherche et du transfert de technologies (CNRS, Inria, SATT SAYENS). En unifiant ces forces sous une bannière commune, l'université accélère les passerelles entre les laboratoires de pointe et le tissu industriel régional, facilitant l'intégration des innovations technologiques dans l'économie locale.

Projet Ultrason : valoriser les talents pour renforcer l'attractivité territoriale

Le second trophée, un prix «coup de cœur», récompense le podcast Ultrason, codéveloppé avec Radio Campus Lorraine. Ce média participatif donne la parole aux étudiants. Pour l'écosystème économique, ce projet constitue une vitrine attractive de la vie étudiante locale, un atout indispensable pour séduire et retenir sur le territoire les futurs cadres et talents qualifiés dont les entreprises ont besoin.

Une ambition fédératrice au service du développement régional

Ces deux récompenses nationales confirment la trajectoire d'une université connectée à ses publics.

«Ces deux prix sont une fierté collective, preuve de l’engagement de notre université envers ses publics ! Avec Unys, nous créons des ponts entre la recherche et la société. Et à travers le podcast Ultrason, nous tissons des liens toujours plus forts avec notre communauté étudiante. Ces projets illustrent notre ambition : celle d’une communication innovante, impactante et fédératrice», précise David Diné, directeur de la communication de l’Université de Lorraine. L'Université de Lorraine prouve ainsi que la communication académique est devenue un actif stratégique majeur pour l'influence et le développement économique lorrain.