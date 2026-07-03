HodrØnn : Entrez dans le monde du modulaire

Nom de code : HodrØnn, en référence au dieu de la mythologie nordique Hod, ce qui en dit long sur la force de l’impact souhaité par ce logiciel SaaS modulaire développé par la société meurthe-et-mosellane éponyme.

«Notre approche permet aux entreprises de digitaliser, centraliser et automatiser l’ensemble de leurs processus opérationnels, sécurité et QHSE (qualité, hygiène, sécurité, environnement)», assurent Matthieu De Barros et Maxime Kisylyczko le duo fondateur de cette jeune start-up lancée en début d’année. Le tout en une version optimisation à la base centrée sur l’univers industriel.

Les deux compères se connaissent depuis plus de vingt ans. Ils ont tous les deux évolué dans la sphère de l’industrie mais à des fonctions distinctes permettant une complémentarité certaine désormais. Matthieu De Barros est un ancien responsable sécurité et formateur en sécurité prévention.

Maxime Kisylyczko a assuré les fonctions de directeur adjoint d’usine d’un groupe de plasturgie avec plusieurs missions à l’étranger pour accompagner des sites sur des problématiques opérationnelles.

«Bon nombre d’entreprises aujourd’hui fonctionnent encore avec des outils dispersés, des fichiers Excel, voire même des procédures papier peu adaptées aux réalités du terrain. Le problème, ce n’est pas le manque de solutions, c’est le manque de centralisation».

Face à ce constat, les deux compères décident d’imaginer une plateforme capable de digitaliser les process critiques des entreprises.

Hub unique

«Digitaliser, c’est structurer, centraliser les informations, créer des liens logiques entre les processus et rendre les données fiables et accessibles au bon endroit».

Trois ans de Recherche & Développement ont été nécessaires pour aboutir à une solution opérationnelle jugée optimale mais en constante évolution.

«Notre solution est basée sur le fait qu’il ne faut jamais perdre de vue la réalité du terrain. Notre ambition est de digitaliser le terrain et non de le dénaturer», assure Matthieu De Barros.

«Face à la complexité des outils existants, nous avons décidé de créer une solution simple, claire et adaptée aux réels besoins des utilisateurs», complète Maxime Kisylyczko.

Accueil sécurité, gestion visiteurs, protocole chauffeur, plan, de prévention, Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), habilitations, Vérifications générales périodiques (VGP) en passant par les tickets d’anomalie process…, les différents besoins métiers sont centralisés au cœur d’un même écosystème digital.

«Chaque module, chaque donnée, chaque processus s’interconnectent naturellement, en temps réel. Les données, les processus et les équipes se retrouvent en fait dans un hub unique. Fini la multiplication des outils et la dispersion de l’information. Tout est accessible depuis une interface unifiée et intuitive».

La modularité de l’approche permet de proposer un écosystème digital évolutif mais surtout décidé par l’utilisateur et non subi. «Notre approche est de transformer les besoins en solutions en combinant puissance, simplicité et évolutivité pour que la technologie serve l’humain et non l’inverse», assure Maxime Kisylyczko, le Mister architecture globale, intégration API, cyber sécurité et interface utilisateur du duo fondateur de HodrØnn.

Cette plateforme modulaire trouve naissance dans l’univers industriel et dans ses problématiques opérationnelles propres mais peut s’adapter à tous les secteurs d’activité. «L’industrie demeure notre cœur de cible et nous échangeons aujourd’hui avec plusieurs acteurs régionaux et nationaux autour de projets liés à la modernisation des pratiques opérationnelles et au développement de solutions innovantes intégrant l’intelligence artificielle», confie Matthieu De Barros, le pilote de la stratégie et de la relation client.

Objectif affiché : permettre une optimisation des données «par le biais notamment d’une analyse prédictive des chaînes de production».

La conception fonctionnelle des différents modules proposés, «accessible à la demande selon l’offre choisie», se veut un gage d’utilité réelle.

Une offre évolutive car la digitalisation ne semble plus avoir de limites !



