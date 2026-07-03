Les autorités indiennes ont annoncé vendredi avoir obtenu le retrait de deux applications pour téléphone après les plaintes de conducteurs de tricycles électriques de New Delhi, qui affirmaient qu'elles permettaient de mettre leur moteur à l'arrêt à distance.

Depuis deux jours, la "toile" indienne était noyée sous une avalanche de vidéos comiques décrivant comment deux applications chinoises pouvaient désactiver les batteries des "rickshaws", un des moyens de transport bon marché favoris des habitants de la capitale.

Les autorités ont procédé à un examen minutieux des capacités de nuisance réelles ou supposées des outils mis en cause.

"Deux d'entre eux ont été retirés des plateformes en ligne de téléchargement", a rapporté à la presse un responsable du ministère fédéral en charge des Technologies de l'information, S. Krishnan.

Le haut-fonctionnaire n'en a pas dit plus sur les noms des logiciels concernés ou leurs effets. Mais selon les médias locaux, les deux applications interdites ont été identifiées sous les noms de "BAT BMS" et "Epoch Li-ion".

La plateforme de téléchargement Apple les décrit comme capables, entre autres, de vérifier l'autonomie des batteries grâce à la technologie Bluetooth.

Selon la chaîne d'information NDTV, des utilisateurs facétieux s'en sont servis pour activer à distance l'interrupteur qui permet de décharger certains types de batteries, et donc contraindre à l'arrêt les "rickshaws", leur pilote et leurs infortunés passagers.

Un conducteur, Ghanshyam Kumar, 28 ans, a raconté à l'AFP en avoir été victime jeudi.

"Mon rickshaw s'est soudain arrêté de fonctionner. Dans la chaleur extrême que nous connaissons à Delhi, j'ai dû le pousser pendant 6 ou 7 km pour rejoindre le dépôt et le faire réparer", a-t-il décrit, précisant que ses clients avaient refusé de payer la course.

"Ces incidents se sont multipliés cette semaine", a ajouté le conducteur, affirmant avoir "perdu beaucoup de temps".

L'élu en charge des transports de l'exécutif de Delhi a indiqué que la police avait ouvert une enquête.