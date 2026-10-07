Meuse : 29 998 euros pour transformer une idée en équipement

Le Budget participatif meusien donne une traduction concrète à une idée imaginée par des habitants. Lauréat de l’édition 2022, le projet porté par le Numéripôle a obtenu une subvention de 29 998 euros pour développer une activité de balle au prisonnier en réalité virtuelle. L’équipement est aujourd’hui utilisé par des publics de différents âges, illustrant le passage d’une proposition citoyenne à une réalisation accessible sur le territoire. Pour le Département, cet exemple sert désormais à promouvoir la nouvelle campagne du dispositif : les habitants ont jusqu’au 15 novembre pour déposer leur propre projet.

Au-delà de l’équipement lui-même, le dispositif constitue un mode de financement de projets locaux proposés directement par les habitants. Il permet de faire émerger des initiatives qui peuvent concerner les usages numériques, les loisirs, les équipements ou plus largement la vie quotidienne.

Les budgets participatifs financent des projets locaux

À l’échelle nationale, les budgets participatifs sont devenus un outil utilisé par de nombreuses collectivités pour associer les habitants au choix et au financement de projets d’intérêt général. La Banque des Territoires recensait près de 200 collectivités ayant mis en place un dispositif de ce type dès 2019. Les projets soutenus peuvent notamment porter sur des jardins partagés, des pistes cyclables, des parcours sportifs ou des tiers-lieux. Ces dispositifs permettent ainsi de faire émerger des projets directement liés aux besoins exprimés localement et de donner aux habitants un rôle dans les décisions d’investissement. Ils peuvent également favoriser l’expérimentation de nouvelles initiatives à l’échelle des communes et des intercommunalités.